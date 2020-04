Ultimate Custom Night : le spin-off de Five Nights at Freddy’s disponible

Un an après l'annonce de Clickteam dans laquelle le studio annonçait prendre en charge le développement des versions mobiles de la saga vidéoludique Five Nights at Freddy’s, nous avons le droit à l'arrivée du spin-off de cette dernière : Ultimate Custom Night (v1.0, 167 Mo, iOS 8.0).



Ainsi, dernièrement, nous avions le droit à des mises à jour des jeux existants avec une remasterisation totale, pour notre plus grand bonheur. Cette fois-ci donc, c'est un nouveau jeu qui démarque !

Ultimate Custom Night : le spin-off sur l'App Store

Bienvenue dans le mix FNaF ultime, où vous serez une nouvelle fois pris.e au piège, seul.e dans un bureau, à repousser des robots animatroniques tueurs! Avec un choix de 50 animatroniques provenant de sept jeux Five Nights at Freddy's, les options de personnalisation sont presque infinies.

Dans cet opus, vous devrez gérer deux portes latérales, deux conduits, ainsi que deux tuyaux d'aération qui mènent à votre bureau. Il faudra ainsi être vigilant, se servir de pièges et faire face aux robots tueurs...



Le jeu est d'ores et déjà disponible sur l'App Store pour 3,49€, mais attention, disponible uniquement en anglais.

