Disney+ a trouvé la solution face au Covid-19

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Avec la pandémie que l'on vit actuellement, tous les tournages de films et de séries sont actuellement stoppés. Les productions qui devraient être en cours sont celles qui doivent débarquer vers la rentrée, voire la fin de l'année. Cependant, comme il est impossible de tourner, il va falloir s'attendre à des "semaines creuses" dans l'ajout des nouveautés sur les plateformes de streaming.

Disney+ va se servir de ses anciens contenus

Pour garder l'attractivité autour d'un catalogue comme celui de Disney+ ou de Netflix, il faut en permanence de nouveaux contenus. Toute l'année, les géants du streaming organise des tournages partout dans le monde et mettent en place un calendrier bien précis, afin que les sorties des nouveaux films et séries soient étalées sur la totalité de l'année.

Avec le Covid-19, il est inconcevable de tourner quoique ce soit, qu'on le fasse aux États-Unis, en France ou en Suède, il est impossible d'être sûr à 100% qu'un acteur ou qu'une personne de l'équipe technique ne soit pas infectée par le virus.

Du coup, Apple, Disney, Netflix, Amazon... Ont tous décidé de mettre en pause les tournages de leurs créations originales.

Cela va avoir des conséquences, si pour l'instant les nouvelles séries continuent à être ajoutées normalement dans les catalogues, cela ne va pas durer, puisque cette "pause" qui dure depuis plus d'un mois va engendrer des semaines où il n'y aura rien de nouveau à regarder.



Du côté de Disney+, on ne compte pas laisser les abonnés s’ennuyer. Le groupe se dit conscient de la période inévitable à venir, mais aurait prévu d'utiliser une combinaison d'anciens et de nouveaux films pour renforcer ce moment creux.

Le Wall Street Journal s'est intéressé à ce moment difficile que vont vivre toutes les plateformes de streaming, le média américain a décrit la stratégie sur laquelle va s'appuyer Disney+ : "Le service de streaming phare de Walt Disney reçoit un grand coup de pouce des abonnés restés bloqués à la maison en raison du confinement généralisé, mais plusieurs des plus grandes sorties destinées à la plateforme ont vu leur production interrompue en raison de l'épidémie de coronavirus.

Afin de maintenir l'intérêt des abonnés, Disney a déplacé certaines grandes productions cinématographiques vers le service de streaming avant la date prévue. Le dernier film de Star Wars, "The Rise of Skywalker", est diffusé deux mois plus tôt que prévu dans le cadre d'un événement pour les fans.

La société est également en train d'explorer son catalogue, en invitant les spectateurs à regarder des vieux titres de plusieurs décennies comme la comédie musicale de 1971 "Bedknobs and Broomsticks" et des titres favoris des années 1990 comme "Sister Act".

Il est fort probable que Netflix fasse la même chose de son côté. Il n'y a en vérité, aucune solution miracle.



La plateforme de streaming qui pourrait rencontrer le plus de difficulté, c'est Apple TV+. Le service d'Apple est disponible depuis le mois de novembre et contrairement à Disney+ qui a été lancé à la même date, la firme de Cupertino vient de commencer dans ce secteur. Elle n'a donc pas de vieux films ou de vieilles séries à faire regarder pour patienter. Autre détail bloquant, l'entreprise ne veut pas investir dans l'achat de contenus, elle veut un catalogue qui n'est que des productions maison.

La période creuse pour Apple TV+ pourrait être plus importante que les autres plateformes de streaming. Surtout qu'il est fort probable que la saison 2 de The Morning Show, Servant et For All Mankind ne soit pas encore fini d'être tourné.



