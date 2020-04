Meet de Google passe gratuit jusqu'à 100 personnes

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

Hangouts Meet de Google existe sur iOS, Android et le web. Alors que le confinement s'éternise et que les concurrents de visioconférence multiplient le nombre d'utilisateurs tous les jours, Google vient de rendre gratuit la version premium Meet. Il s'agit de réaliser des appels vidéos en groupe, jusqu'à 100 personnes et même 250 personnes pour les entreprises (service payant).



Meet de Google passe au format gratuit

Les solutions de visio de Google existent sous plusieurs formes (Hangouts, Duo, Meet, ...). Désormais, Meet qui était réservée aux entreprises s'ouvre aux particuliers avec des appels vidéos jusqu'à 250 personnes.



Une manière de couper l'herbe sous le pied de Facebook, Telegram, Zoom, Teams ou encore WhatsApp qui se lancent tous sur ce créneau avec des chiffres vertigineux. Comme la société de Mountain View avait déjà plusieurs solutions sous le coude, elle n'a eu "qu'à" ouvrir Meet au plus grand nombre, une offre habituellement proposée aux entreprises et aux établissements d'enseignement via la G Suite.

C'est via le blog de la firme que Javier Soltero vice-président Google en charge de G Suite a annoncé la bonne nouvelle. Il explique que Meet a atteint les 100 millions d'utilisateurs quotidiens et espère en attirer encore davantage en passant à gratuit. Jusqu'au 30 septembre, Meet sera ouvert à toute création de réunion sans limite de durée et avec jusqu'à 100 personnes. Au-delà de cette date, Google réinstaura la limite de 60 minutes par session.



Pour convaincre les fans de Zoom, Teams et autre Facebook ou même FaceTime, Google a pris le temps d'expliquer qu'elle a largement investi dans la sécurité de sa solution qui « a la confiance des écoles, des gouvernements et des entreprises du monde entier ».



Si cela vous intéresse, il faudra simplement posséder un compte Google et se diriger sur un navigateur sur Mac et PC ou via l'application disponible sur iOS, iPadOS et Android.

Télécharger l'app gratuite Hangouts Meet de Google