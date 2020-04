Sorties jeux : Levelhead, Kingdom Two Crowns, Echoes of Aeons

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Levelhead, Kingdom Two Crowns, Echoes of Aeons.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Samsara Room (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 88 Mo, iOS 8.0, Rusty Lake)



Tu te retrouves dans une pièce étrange. Autour de toi un téléphone, un miroir, une pendule de parquet et d'autres objets insolites que tu ne reconnais pas. Un seul moyen semble s'offrir à toi pour t'échapper... atteindre l'illumination.



Samsara Room est une nouvelle aventure narrative en point&click réalisée par les créateurs de la série des Rusty Lake et des Cube Escape. Ce jeu précurseur de l’univers Rusty Lake, plébiscité par les joueurs, a été totalement retravaillé : de nouveaux puzzles, une histoire réécrite, des graphismes améliorés et une musique immersive créée par Victor Butzelaar.



Pour célébrer avec nous nos cinq ans, télécharge et joue gratuitement au jeu dès maintenant ! Télécharger le jeu gratuit Samsara Room





Puzzle & Defense: Match 3 (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 306 Mo, iOS 9.0, HalftimeStudio Inc.)



Faites grandir divers types de monstres et venez à bout de vos ennemis !

Complétez les puzzles pour gagner du mana !

Défiez des joueurs d'autres pays dans des batailles mondiales !

Vous devez appliquer une stratégie basée sur les compétences spéciales de l'ennemi afin de remporter la victoire ! Télécharger le jeu gratuit Puzzle & Defense: Match 3





Planit Rabbit (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.8.1, 245 Mo, iOS 10.0, Thorbjorn Lynggaard Sorensen)



Les lapins de compagnie sont bloqués sur différentes planètes, et c'est votre mission de les sauver.

Vous obtiendrez vos compétences de pilotage testées, avec cet atterrisseur de planète "facile à apprendre difficile à maîtriser", où la délicatesse est la clé pour contrôler votre fusée spatiale.



Fortement inspiré par l'ancien jeu d'arcade "Lunar Lander" dans ce simulateur de fusée de jeu d'atterrisseur, vous devez contrôler votre consommation de carburant et la façon dont vous posez votre fusée sur les différentes plates-formes.



Différentes fusées vous offriront différents avantages, chaque lapin que vous sauverez vous donnera des Space-bucks que vous pourrez utiliser pour améliorer votre fusée ou débloquer de nouvelles fusées passionnantes. Télécharger le jeu gratuit Planit Rabbit





Legends of Runeterra (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 120 Mo, iOS 9.0, Riot Games)



Inspiré de l'univers de League of Legends, Legends of Runeterra est un jeu de cartes stratégique dans lequel vous devrez faire preuve de talent, de créativité et d'ingéniosité pour remporter la victoire. Choisissez vos champions et combinez des cartes provenant de différentes régions, offrant des styles et des avantages tactiques qui leur sont propres, pour constituer le meilleur deck et venir à bout de vos adversaires.



Les champions de League of Legends, mais également de nouveaux personnages de Runeterra, prennent vie de manière réaliste. Télécharger le jeu gratuit Legends of Runeterra





Gumslinger (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 196 Mo, iOS 11.0, Itatake.com)



Bienvenue à Gumslinger, votre chance de revendiquer une place à côté de véritables légendes de la fusillade et d'atteindre la célébrité dans un monde de divertissement fou et de divertissement compétitif.



Le jeu se concentre principalement sur les duels, dans des tournois de 64 joueurs dans le but d'atteindre le sommet. Il faudra ainsi choisir son personnage, son arme, et se lancer face aux personnages d'autres joueurs dans des face-à-face amusants grâce à cette particularité que de voir des bonbons se faire face.



Étant donné que chaque personnage est fait de bonbons gommeux, chaque tir réussi les enverra voler de diverses manières hilarantes. Télécharger le jeu gratuit Gumslinger





Food Gang (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 237 Mo, iOS 12.0, Bloop Games)



Food Gang est un jeu de bagarre rapide et amusant.



Caractéristiques de jeu:

- Choisissez parmi 14 personnages uniques et délirants

- Débloquez plus de 50 compétences incroyables

- Collectez des étoiles pour réclamer des superbes récompenses

- Combattez des adversaires aléatoires dans 3 arènes uniques

- Profitez d'un gameplay rapide et dynamique

- Montez dans la route des trophées et terminez des missions hebdomadaires pour débloquer plus de pouvoirs! Télécharger le jeu gratuit Food Gang





Fancade (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 23 Mo, iOS 8.0, Martin Magni)



Jouez à plus de 50 jeux et 1000 niveaux dans une quête pour collecter des étoiles et débloquer des mondes. Ensuite, visitez l'arcade pour jouer à de nouveaux jeux tous les jours! Ou faites le vôtre?



- Jeux amusants simples

- De nouveaux trucs tous les jours

- Créez vos propres jeux Télécharger le jeu gratuit Fancade





Balance Weight Puzzle (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.0.0, 154 Mo, iOS 9.0, Genix Lab)



Disposez vos chats et autres objets sur les 2 côtés de la balance pour équilibrer. Cela semble simple, non? Mais ce n'est pas du tout le cas...



À vous de trouver le bon équilibre ! Télécharger le jeu gratuit Balance Weight Puzzle





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Ultimate Custom Night (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 168 Mo, iOS 8.0, Clickteam, LLC)



Bienvenue dans le mix FNaF ultime, où vous serez une nouvelle fois pris.e au piège, seul.e dans un bureau, à repousser des robots animatroniques tueurs! Avec un choix de 50 animatroniques provenant de sept jeux Five Nights at Freddy's, les options de personnalisation sont presque infinies. Combinez les personnages comme bon vous semble, réglez leur difficulté de 0 à 20, puis passez directement à l'action! Depuis votre bureau vous devrez gérer deux portes latérales, deux conduits, ainsi que deux tuyaux d'aération qui mènent tous directement à l'endroit où vous vous trouvez. Télécharger Ultimate Custom Night à 3,49 €





Levelhead (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v10.0.105, 418 Mo, iOS 9.0, Butterscotch Shenanigans, Inc.)



Jouez au jeu de création de plateformes en 2D du studio primé de Crashlands !



RECRUUUUE ! Le Bureau des expéditions est la principale entreprise de livraison de la galaxie. Depuis des centaines d'années, nos clients nous font confiance pour leur livrer leurs colis, sans soucis. Et maintenant, vous faites partie de cette magie de la livraison.



En tant que recrue de la division Levelhead, vous êtes responsable de la formation de votre robot GR-18 pour tout scénario de livraison possible. Créez des N.I.V.E.A.U.x ou « Nouvel Instrument de Validation des Employés Accessoires ou Uniques », avec l'éditeur de niveaux intuitifs de l'atelier, puis publiez-les pour que le monde entier puisse en profiter.

Télécharger Levelhead à 7,99 €





Kingdom Two Crowns (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.02, 753 Mo, iOS 12.0, Raw Fury)



Kingdom Two Crowns est un jeu de tower defense à déroulement latéral et à la splendide esthétique soignée de type pixel art. Jouez le rôle d'un monarque chevauchant son fier destrier et recrutez de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de votre trésor et de votre couronne.



Si il fait suite à l'excellent Kingdom New Lands, Two Crowns apporte un côté multijoueur qui change beaucoup de choses ! Télécharger Kingdom Two Crowns à 10,99 €





Fateful Lore (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.2, 120 Mo, iOS 9.0, Martin Javier del Rio Llobera)



Il y a de nombreuses années, le royaume de Damerel a été attaqué par la démone Daglaxaak. La guerre faisait rage et, tandis que les Damerel combattaient vaillamment, ils commençaient à perdre du terrain - Daglaxaak était trop puissant. Pourtant, quand tout espoir a été perdu, une guerrière du nom d'Egmulf a réussi à bannir le seigneur de guerre démon dans une autre dimension, où elle a été piégée pour de bon. Mais la paix peut ne pas durer beaucoup plus longtemps, car la magie qui empêchait Daglaxaak de revenir s'affaiblit! Et c'est à vous - le plus grand des guerriers du roi - de vous aventurer et d'éviter que le chaos ne se reproduise!



Fateful Lore est un tout nouveau jeu de rôle de style rétro de Fantaseel Interactive! Inspiré des JRPG 8 bits de la vieille école, Fateful Lore est une aventure nostalgique qui ravira les fans du genre! Télécharger Fateful Lore à 4,49 €





Echoes of Aeons (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 2,8 Go, iOS 12.1, Crescent Moon Games)



Il aura fallu 8 années de développement pour venir à bout du nouveau Echoes of Aeons, jeu crée par Alchimia Studios et édité par Crescent Moon (Legend of the Skyfish pour ne citer que lui).



La belle nouvelle, c'est que le jeu est disponible sur nos mobiles et prend la forme d'un RPG d'action 2D rétro-moderne entièrement designé à la main.



Dans cette nouvelle aventure, on y suit Rin, fille héritière du trône de Lusec, en pleine guerre après des siècles de paix. Les tensions montent, forçant cette dernière à partir à la recherche de la cause des événements se produisant sur Terra.



Mais, l'histoire se décompose en deux personnages, puisqu'on retrouvera également un jeune orphelin du nom d'Eldric, qui est un Descendant, un peuple légendaire disparu.





Télécharger Echoes of Aeons à 5,49 €





The Curse of Issyos (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 84 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.)



The Curse of Issyos, le jeu indé acclamé par la critique, est enfin disponible pour les appareils iOS et tvOS, après avoir été demandé par les joueurs pendant des années. Profitez de ce célèbre jeu créé par Locomalito, auteur d'autres pépites comme Cursed Castilla et Super Hydorah, sur petit ou grand écran.



Une super reconstitution des jeux de plateforme/action des années 1980 ! Télécharger The Curse of Issyos à 3,49 €