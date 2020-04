Tesla repousse la sortie de son Semi à 2021

En même temps que la publication de ses résultats trimestriels pour T1 2020, Tesla a annoncé le report de la sortie du Semi, son semi-remorque électrique initialement prévu pour cette année.



Dévoilé en 2017, le Semi devait d'abord être commercialisé en fin d'année 2019. Ensuite, la firme avait repoussé d'un an la date en précisant qu'elle pourrait fournir un faible volume de Semi à fin 2020.

Finalement, les routiers devront patienter jusqu’à 2021, sans pour autant savoir pourquoi. Voici ce qu'a déclaré Tesla :

Nous prévoyons que la production de la Model Y à Fremont et de la Model 3 à Shanghai continuera à augmenter progressivement jusqu’au deuxième trimestre. Nous continuons à renforcer la capacité de production de la Model Y à la Gigafactory Berlin et à la Gigafactory Shanghai et nous sommes en bonne voie pour commencer les livraisons à partir de ces deux sites en 2021. Enfin, nous reportons nos premières livraisons de Tesla Semi à 2021.

Un nouveau retard du Semi du au coronavirus ?

Si Tesla n'est pas entré dans les détails, il y a fort à parier que son petit accrochage en Allemagne pour la Gigafactory et le coronavirus auront eu raison de son calendrier. Tout le monde est dans le même bateau du côté des constructeurs automobiles où la plupart des sorties ont été repoussées. Même Ford et sa flotte de taxis autonomes sortiront en 2022 au lieu de 2021.



Pour mémoire, les usines américaines de Tesla ont été fermées en mars dernier et forcément réduit considérablement la production qui va, en priorité, repartir pour les particuliers qui commandent des Model S, Model X, Model 3 et Model Y.



Enfin, côté finances, et pour la troisième fois consécutive, la société a annoncé qu’elle était rentable lors du dernier trimestre. Au cours des trois derniers mois, Tesla a engrangé un chiffre d’affaires de pratiquement 6 milliards de dollars, avec un profit de 16 millions. L'objectif de cette année reste de dépasser les 500 000 livraisons en 2020, malgré les interruptions de production.



De bon augure pour celui qui fait peur à Volkswagen...



