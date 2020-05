Apple TV+ : La productrice Annie Weisman signe avec Apple

Apple est en recherche permanente de producteur pour ses futures créations originales. L'équipe d'Apple TV+ ont approché il y a plusieurs semaines la productrice Annie Weisman qui est à l'origine de nombreux épisodes de Desperate Housewives, mais aussi de la série à succès de Hulu "The Path".

Annie Weisman aux commandes de Physical

La créatrice et productrice exécutive Annie Weisman a accepté de travailler pour la série "Physical" sur Apple TV+.

Il s'agit d'un futur programme qui va suivre la vie d'une femme jouée par l'actrice Rose Byrne (déjà aperçu dans des films comme Like a Boss, X-Men: Le commencement, Insidious...). La série se déroulera en Californie du Sud dans les années 80. Rose jouera une femme au foyer qui est torturée par son compagnon. Elle trouvera de l'aide dans le monde improbable de "l'aérobic".

Il y a pour l'instant peu de détails. Allociné décrit la série comme une "comédie dramatique, Sport event".

Annie Weisman est une femme talentueuse qui est très demandée par les plateformes de streaming, mais aussi par les plus grands studios à travers le monde. Juste avant de signer avec Apple TV+, elle était en contrat avec Universal TV où elle était productrice de l'excellente série Almost Family diffusé sur la Fox. Malheureusement, le programme n'a jamais trouvé son public et la chaine n'a pas souhaité renouvelé la série pour une seconde saison.

Weisman rejoint la longue liste des personnalités qui ont collaboré avec Apple pour son service de streaming Apple TV+. On retrouve Justin Lin, Oprah Winfrey, Jason Katims, Alfonso Cuaron, Kery Ehrin...



