Chine : D'après Tim Cook la demande est repartie à la hausse

Il y a 4 heures

Julien Russo

La situation semble revenir progressivement à la normale en Chine. Après un mois de février cauchemardesque où il n'y a eu que 494 000 iPhone vendus en février, la demande est de retour et elle est en hausse d'après Tim Cook. Le CEO d'Apple a profité de l'entretien avec les journalistes hier soir pour donner un aperçu sur les performances de l'entreprise en Chine.

Apple fait son grand retour en Chine

Que ça soit Apple ou les autres entreprises, il y a eu un énorme malaise sur le marché des smartphones, tablettes, ordinateurs... sur le mois de février.

Que ça soit Xiaomi, Huawei, Samsung ou Apple, personne n'a échappé à la tempête Covid-19.

Cependant, les Chinois ne sont pas du genre à se laisser abattre, dès qu'ils ont vu que le confinement se terminait et qu'il pouvait reprendre tout doucement (avec vigilance) leurs déplacements, l'économie a repris et les ventes se sont accélérées grâce à la réouverture des boutiques.



Les premières améliorations constatées par Tim Cook sont intervenues quand les Apple Store ont repris une activité. C'est à partir de ce moment où la courbe des ventes a repris des couleurs.

La demande s'est fortement améliorée en mars et encore plus en avril !

Tim Cook a également expliqué que de plus en plus de clients en Chine comme dans le reste du monde se tournent vers l'Apple Store en ligne ou les sites des revendeurs Apple. Il affirme que les gens ont compris qu'il fallait privilégier internet pour faire leurs achats. En période de pandémie, il faut éviter au maximum de sortir de son domicile.

Le CEO d'Apple est certain que plus les mois passeront et plus les boutiques physiques retrouveront leur trafic normal.

En ce qui concerne l'état des stocks, tous les indicateurs sont au vert depuis fin mars.



