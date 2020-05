Apple dévoile le MacBook Pro 13 pouces 2020 et double le stockage

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

4

Apple a choisi cette journée de lundi pour dévoiler son nouveau MacBook Pro 13 pouces version 2020. Après de multiples rumeurs, la firme de Cupertino annonce un MacBook Pro avec le même clavier que son grand frère de 16 pouces. Au programme, la pomme double le stockage pour le même prix et des performances qui sont bien sûr plus importantes ! Par contre, petite déception pour l'écran qu'on aurait aimé plus grand avec des bords affinés, le fameux 14 pouces.

Bienvenue au nouveau MacBook Pro 2020 (à partir de 1499€)

C'est désormais officiel. Le MacBook Pro 13 pouces est une réalité. Apple vient de dévoiler son nouveau Mac qui est disponible en précommande pour une livraison à partir du 12 mai.

Apple annonce jusqu'à 32 Go de mémoire vive (RAM) et jusqu'à 4 To en stockage (doublé sur les configurations standard). Un processeur Intel Core i5 quadricoeur de 10e génération à 2 GHz (pour la configuration 512 Go et 1 To).

Au niveau de l'écran, Apple propose une résolution de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce. Il a une luminance de 500 nits et 25% de couleurs de plus que l'espace sRGB.

Les performances graphiques sont incroyables avec cette nouvelle génération. Apple explique : "La carte graphique intégrée Intel Iris Plus offre des performances jusqu'à 80% plus rapides que le MacBook Pro 13 pouces de génération précédente pour un montage vidéo 4K, un rendu plus rapide et un gameplay plus fluide."

Ce nouveau modèle intègre un nouveau Magic Keyboard pour une "expérience de frappe jamais réalisée sur un Mac".

Il s'agit (heureusement) d'un clavier à ciseaux bien plus fiable que les révolutionnaires claviers papillon. Comme pour la version 16 pouces, Apple a écarté la touche "Esc" de la Touch Bar.

Le Touch ID est aussi de la partie, il vous servira pour déverrouiller votre Mac, pour des achats sur l'App Store ou via Safari par Apple Pay.



Au niveau de la sécurité, Apple a intégré la puce T2 Security, la firme explique : "Cette puce en silicium pour Mac de deuxième génération a été conçue spécialement par Apple pour protéger davantage encore tout ce que vous faites sur votre Mac. Elle intègre un coprocesseur Secure Enclave qui est à la base des capacités de démarrage sécurisé et de stockage chiffré. Par ailleurs, elle fédère de nombreux contrôleurs distincts en un seul, notamment le contrôleur de gestion du système, le contrôleur audio et le contrôleur SSD. Enfin, elle prête au MacBook Pro une voix qui vous est familière, puisque « Dis Siri » est toujours prêt à ouvrir des apps, à trouver des documents, à passer de la musique ou à répondre à vos questions."

Un MacBook Pro qui s'adapte à tous les profils

Ce nouveau MacBook Pro 13 pouces s'adapte à de nombreux profils. En passant de l'étudiant, au développeur ou au professionnel de la création.

Tom Boger le directeur principal du marketing d'Apple déclare dans le communiqué de presse : "Le MacBook Pro 13 pouces offre des performances puissantes, un superbe écran Retina et une autonomie d'une journée dans notre ordinateur portable professionnel le plus portable. Aujourd'hui, nous ajoutons le nouveau Magic Keyboard, doublons le stockage standard et augmentons les performances, faisant du MacBook Pro 13 pouces une valeur encore meilleure pour nos clients"

Cher MacBook Pro

Disponible à partir de 1499€ avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et une puce Intel Core i5 8ème génération à 1,4 GHz, vous pouvez le précommander dès maintenant sur Apple ou sur Amazon. La configuration maximale coûte 2379€ avec 1 To de SSD, 16 Go de RAM et une puce Intel Core i5 de 10è génération à 2 GHz (sans options supplémentaires).



Ainsi, la version la plus chère s'affiche à 4 379€ avec en option :

Un processeur Intel Core i7 10è génération à 2,3 GHz (+ 250€)

32 Go de RAM (+ 500€)

4 To de SSD (+ 1250€)

Date de disponibilité

Livraison à partir du 12 mai (les délais de livraison peuvent changer suivant la demande). Le MacBook Pro 13 2020 est disponible en argent et gris sidéral.