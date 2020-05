Moovit : un rachat par Intel ?

Si vous aimez voyager ou que vous vivez dans une grande ville, peut-être avez-vous déjà fait appel à l'application Moovit, véritable spécialiste des transports en commun



Mais, pourquoi parler de ce service ? Tout simplement car d'après les bruits de couloir, le grand groupe Intel s'apprêterait à faire une proposition de rachat.



Moovit pourrait se faire racheter par Intel

C'est en tout cas ce que prétendent nos confrères du quotidien israélien Calcalist : Intel serait donc en pleine discussion avec Moovit pour un rachat autour du milliard de dollars.



Il faut dire que depuis 2012, l'application a attiré plus de 800 millions d’utilisateurs et est désormais disponible dans plus de 3 000 villes au total. Sa force, c'est la précision des informations disponibles, que ce soit pour les bus, le métro, le train mais également les taxis et les vélos.

En combinant toutes les options de transports dans une seule et même application, Moovit vous permet de contrôler vos trajets, et ainsi, de pouvoir vous déplacer en toute tranquillité dans les transports en commun.

Reste désormais à savoir les projets d'Intel, même si on sait que ces derniers travaillent au sein du marché de la voiture autonome, ayant même racheté Mobileye en 2017, un spécialiste des dangers de collision.



