Le premier Apple Store européen à rouvrir est à Vienne

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Après la Corée du Sud, Apple poursuit la réouverture de ses boutiques dans les endroits où le Covid-19 est le moins répandu. Le prochain Apple Store à reprendre une activité sera celui de Vienne en Autriche. L'accueil des clients est prévu à partir de demain. Comme toutes les autres boutiques, celle de Vienne avait été fermée mi-mars.

Une réouverture sous haute surveillance

Apple le sait, il y a une forte attente pour la réouverture de ses boutiques. Beaucoup de clients ont hâte de tester le nouvel iPad Pro et MacBook Air 2020, l'iPhone SE 2 et le nouveau MacBook Pro 13 pouces dévoilé aujourd'hui.

Cependant, ce que ne veut pas la firme de Cupertino c'est une forte affluence dans son Apple Store de Vienne. Un filtrage à l'accueil du magasin sera mis en place, l'Apple Park a communiqué un nombre précis de personnes qui ont le droit de rentrer dans l'Apple Store. Dès qu'une personne sortira, une autre entrera !

À l'extérieur comme à l'intérieur, chaque personne devra garder une distance d'un mètre avec la personne à côté d'elle.

Ce qui sera aussi adapté ce sont les horaires d'ouvertures. Pour la reprise, Apple a privilégié une plage horaire limitée de 11h à 18h.

Au final, les mesures que prend la firme de Cupertino en Autriche sont les mêmes qu'en Corée du Sud. La porte-parole d'Apple a déclaré que les premiers jours ne pourront rentrer que les clients réclamant un SAV ou une réparation sur un produit qu'il possède déjà.



Apple ne compte pas reprendre les ventes pour l'instant. Ce qui devrait évoluer dans les semaines qui suivent. Pour l'instant trois pays ont des Apple Store ouvert. Il s'agit de la Chine, la Corée du Sud et l'Autriche (dès demain).

Apple observe minutieusement l'évolution du Covid-19 dans chaque pays où sont installées ses boutiques. Quand la firme constate que la crise sanitaire se calme, elle rouvre progressivement ses boutiques avec des mesures spéciales.

Pour la France, nous sommes encore loin d'une réouverture puisque le nombre d'infectés et de morts continue de progresser et le déconfinement prévu à partir du 11 mai ne devrait qu'accentuer la courbe !



Source