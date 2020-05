Android TV : votre téléviseur et votre box deviendront une enceinte connectée

On le sait, Google mise beaucoup sur la maison connectée et notamment sur la télévision avec ses produits Chromecast intégrés dans les téléviseurs ou les modules à acheter.



L'autre point, c'est Android TV, système d'exploitation créé par la firme, qui devrait prochainement profiter d'une belle mise à jour.



En effet, notre télévision ou notre box devrait prochainement se transformer en une enceinte connectée Google Home.

Android TV veut transformer votre télévision en une enceinte connectée

Votre téléviseur sous Android TV pourra donc prochainement se transformer en une enceinte connectée Google Home et pourra jouer de la musique ou vous renseigner selon votre demande.



Mais, ce n'est pas tout, puisque certaines box sont également concernées comme la Shield TV, la Freebox Mini 4K ou la Xiaomi Mi Box S. Cette arrivée est réelle et ne devrait plus tarder, étant donné qu'elle est déjà en test chez certains utilisateurs (sous inscription).



En parallèle, Google devrait prochainement lancer la nouvelle version de son Chromecast : connu sous le nom de code Sabrina, ce dernier devrait adopter la forme ronde du précédent modèle, embarquerait un microphone pour Google Assistant, serait enfin accompagné d'une télécommande et devrait surtout prendre en charge le 4K HDR.



Seul bémol, l’édition 2020 de la conférence I/O où il devait voir le jour a été annulée à cause du coronavirus.



