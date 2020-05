DolphiniOS 2.2.1 : l’émulateur de Wii et Gamecube sur iPhone et iPad

Si vous suivez l’actualité des jeux et plus particulièrement des émulateurs, vous savez peut-être que le portage de Dolphin, le célèbre émulateur de Wii et Gamecube sur Mac et Pc avait atterri sur iOS et iPadOS fin 2019.



Sous le nom de DolphiniOS, il permettait de profiter de ces deux consoles rétro, pour peu que votre appareil était jailbreaké. Mais la bonne nouvelle c’est que la nouvelle version 2.2.1 n’est plus réservée aux appareils débloqués et donc à nos lecteurs sur iPhoneTweak, mais ouvert à tous.



Voici donc une alternative à AltStore qui permet également de s’affranchir de manipulations supplémentaires et de jouer aux anciennes consoles comme la PSP ou la N64 facilement.

Jouer à la Wii et à la Gamecube sur iOS sans jailbreaker

L'application DolphiniOS n’a pas changée énormément depuis qu’on l’avait découverte, et elle permet donc de jouer a des jeux de Wii et GameCube, pour peu que vous ayez les roms. Nous expliquons comment en ajouter sur DolphiniOS en fin d’article.



Pour revenir sur la nouvelle version sortie cette nuit, l’équipe de développement ne s'attendait pas à sortir la version 2.2 puis 2.2.1 de DolphiniOS si rapidement, mais a félicité Siguza pour la sortie de l'exploit PyshicPaper. L'exploit a non seulement permis à la mise à jour de se produire, mais a également permis qu'elle soit compatible avec les appareils non jailbreakés ainsi que ceux qui ont été libérés à l'aide de l'un des outils de jailbreak actuellement disponibles. Il suffit d’avoir iOS 13.4.1 ou inférieur.



Cette version majeure est venue avec la version 2.2.0 en première instance, puis a été mise à jour avec un correctif mineur, la portant à la version 2.2.1, qui est la version actuellement disponible.



Le journal des modifications détaillé pour DolphiniOS version 2.2.0 est le suivant :

La prise en charge des appareils non jailbreakés exécutant iOS 13.4.1 et inférieur a été ajoutée.

Voir ci-dessus pour les instructions d'installation.

Merci à Siguza pour leur exploit de psychicpaper!

Réduction de la taille de l'application d'environ 75 Mo.

Correction d'un bug où le comportement de défilement était incorrect dans certaines notifications contextuelles.

Correction d'un bug où les nouvelles installations ne recevaient pas correctement l'avertissement CPUCore.

Correction d'un bug où la modification d'un paramètre dans Config -> Interface provoquait le blocage de DolphiniOS.

Correction d'un bug où les informations de mise à jour de DolphiniOS prenant trop de temps à télécharger provoquaient un crash.

De nouvelles améliorations de la stabilité globale du système et d'autres ajustements mineurs ont été effectués pour améliorer l'expérience utilisateur.

De plus, la mise à jour supplémentaire de la version 2.2.1 est venue avec les modifications et améliorations supplémentaires suivantes :

Correction de l'ID du bundle en minuscules pour préserver l'état d'installation d'AltStore et permettre de rafraîchir l'application à l'expiration.

Merci Riley d'avoir suivi notre problème!

Ajout de la détection des droits de signature de codes dynamiques manquants.

De nouvelles améliorations de la stabilité globale du système et d'autres ajustements mineurs ont été effectués pour améliorer l'expérience utilisateur.

On remarquera que Riley Testut qui bosse sur de nombreux émulateurs a aidé au développement.



Enfin, rappelons qu’avec iOS 13, DolphiniOS est compatible avec n'importe quelle manette MFI, même les Dualshock 4 et les manettes d'Xbox One. De plus, les jeux tournent en 60 FPS !

Comment installer DolphiniOS

Pour installer DolphiniOS, télécharger l’IPA sur le site officiel sur votre PC ou Mac puis chargez le avec un logiciel comme Cydia Impactor ou même AltStore qu’on a également lié en début d’article.



Pour fonctionner, DolphiniOS nécessite un appareil avec la puce A9, soit un iPhone 6S minimum. De même, il faudra iOS 12.0 minimum et jusqu’à iOS 13.4.1.

Comment ajouter des jeux ?

Depuis Safari , recherchez la rom du jeu que vous désirez

, recherchez la rom du jeu que vous désirez Téléchargez la rom, puis cliquez dessus pour ouvrir Fichiers

Dézipper l'archive si besoin en cliquant dessus

(Optionnel) Déplacez la rom dans un autre dossier comme par exemple « DolphiniOS ».

Ouvrez l’app DolphiniOS

Sélectionnez le bouton + en haut à droite

en haut à droite Dans la fenêtre Fichiers , ouvrez la rom que vous venez de télécharger

, ouvrez la rom que vous venez de télécharger Vous pouvez désormais lancer votre jeu !

Vous aimez les émulateurs ? Donnez-nous votre avis sur ce nouveau DolphiniOS !