Huawei présente ses FreeBuds 3i, concurrents des AirPods Pro

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

5

Ils sont officiels ! Le groupe Huawei vient de présenter officiellement ses nouveaux FreeBuds 3i, des écouteurs sans fil qui s'apparentent à des AirPods Pro.



Comme souvent, on retrouve une inspiration commune avec Apple, que ce soit au niveau du design comme des fonctionnalités. Le gros plus, c'est que ces écouteurs True Wireless avec annulation de bruit sont trois fois moins chers que leurs concurrents, notamment ceux d'Apple.

FreeBuds 3i : l'équivalence des AirPods Pro trois fois moins chers

Le célèbre constructeur chinois vient donc de lancer ses nouveaux FreeBuds 3i via son site web officiel : on parle donc d'une version améliorée des FreeBuds 3 comprenant l'annulation de bruit active, mais également un design plus élégant, ressemblant fortement aux AirPods Pro.



Le gros avantage de ces écouteurs sans fil, c'est son prix... Si le prix en euro n'a pas encore été dévoilé, on parle de 90 livres sterling face aux 279€ d'Apple.



On retrouve l’appairage simplifié avec les smartphones Huawei et Honor, la détection d'oreille, des commandes rapides grâce au tactile et donc l’annulation de bruit.



Côté autonomie, Huawei annonce trois heures et demie tandis que la boite permet de bénéficier de quatorze heures trente supplémentaires.