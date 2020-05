Ring lance une nouvelle sonnette vidéo "Ring Video Doorbell"

Julien Russo

Comment décrire "Ring" ? On aurait presque envie de dire que c'est le "roi" du marché des sonnettes connectées. Avec une multitude de produits disponibles, la firme réalise à chaque fois des modèles aux caractéristiques convaincantes et à la fiabilité indiscutable. Ring a dévoilé aujourd'hui une nouvelle génération de sonnette. Plus performante et avec de nouvelles fonctionnalités.

Voici la Ring Video Doorbell

La marque a dévoilé une nouvelle sonnette vidéo avec une vision nocturne infrarouge améliorée. En effet, la caméra s'adapte désormais mieux à la luminosité extérieure, même s'il y a peu d'éclairage, vous pourrez facilement voir le visage d'une personne qui sonne à votre porte quand il fait nuit.

La Ring Video Doorbell propose désormais des zones de mouvement mises à jour avec toujours les notifications sur smartphone ou tablette.



Les vidéos enregistrées sont en HD 1080p et la qualité audio est améliorée. Il s'agit désormais d'un système audio bidirectionnel avec une suppression du bruit. Idéal quand vous habitez dans une rue bruyante ou quand vous avez des travaux à proximité. Décidément Ring pense vraiment à tout !

En ce qui concerne le champ de vision il est de 155° en horizontal et 90° en vertical.

L'installation est décrite comme très facile. Il suffit de fixer votre sonnette vidéo (avec le matériel fourni dans la boite) et de l’associer à une application iOS/Android où il faudra après la connecter au WiFi. Elle est compatible qu'avec les cartes 2,4 GHz. Pour un bon fonctionnement, il est recommandé d'avoir une connexion au minimum de 2 Mbit/s en descendant. Avant d'investir dedans, nous vous conseillons de vérifier si la portée WiFi va bien jusqu'à votre porte d'entrée et si le débit download et upload est suffisant.



Ring annonce que sa Video Doorbell est réservée pour les environnements entre -20 degrés et 48 degrés. Le matériel risque d'être endommagé si vous ne respectez pas ces conditions de fonctionnement. Heureusement, nous n'atteignons jamais ces extrêmes en France, mais attention si vous l'installez en plein soleil l'été !

Si vous êtes intéressé la Ring Video Dorbell, elle est en ce moment en précommande sur Amazon au tarif de 99€ avec la livraison Amazon Prime. Le produit sera expédié à partir du 3 juin 2020.

