Apple : les ventes de smartphones en hausse au premier trimestre 2020

Hier à 22:58 (Màj hier à 22:58)

Guillaume Gabriel

Réagir

Ce matin, nous vous informions qu'un premier bilan venait d'être publié autour des ventes des montres connectées durant le premier trimestre 2020.



Apple était en tête avec son Apple Watch, écrasant la concurrence, avec une belle hausse par rapport à l'année précédente. Cette fois-ci, c'est la vente des smartphones qui nous intéressent, pour la même période.



Bien que la Pomme ne soit pas sur la première marche du podium, il est l'un des rares constructeurs à connaître une progression.

Apple et Xiaomi en hausse au premier trimestre

C'est le cabinet Canalys qui s'est chargé de publier un premier bilan des ventes de smartphones en France au premier trimestre de 2020. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Pomme a eu la cote, mais n'est pas le seul constructeur à être dans ce cas.



En effet, Cupertino et Xiaomi ont connu une hausse des ventes par rapport à l'année précédente, tandis que Samsung, Huawei et Wiko sont en baisse.



Ainsi, c'est Samsung qui prend la première place avec 37% de part de marché, malgré une baisse de 10%. La Pomme est en seconde place avec 23% du marché et une progression de 7% tandis que Huawei ferme le podium avec 15% de part de marché et une chute vertigineuse de 40%.



Xiaomi, quatrième, marque avec 11% et une très belle hausse de 83% !