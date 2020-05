Sonic participe aux JO de Tokyo 2020 sur iOS et Android !

Le nouveau jeu mobile de SEGA est enfin disponible sur Nintendo Switch, iPhone, iPad et Android. Il s'agit de Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui reprend le concept de mini-jeux bien connu des fans de la série.



Voici le trailer vidéo du jeu qui va permettre d'oublier un peu la déception du report des JO 2020 à 2021 dans la capitale nippone :

Sonic et ses amis s'affrontent sur fond de Jeux Olympiques 2020

Au programme des Jeux Olympiques à la sauce "hérisson bleu", on trouve pas moins de 15 épreuves dont des nouveautés qui font leur première apparition officielle comme le Karaté et l’Escalade. Parmi les autres défis, il y a les traditionnels 100m, saut en longueur et autre lancer de javelot !



Pour ne pas s'ennuyer, SEGA a prévu des « Extra Events », des épreuves légèrement épicées par les spécificités de l’univers de Sonic avec des règles loufoques, ainsi que de nombreux mini-jeux supplémentaires qu'on aperçoit à la fin de la vidéo. Pour pimenter l'ensemble, les développeurs ont prévu des classements en ligne pour s’affronter les uns contre les autres, pour l'or et la gloire. Les joueurs pourront débloquer des badges, des musiques et même des évènements spécifiques.



Niveau contexte, le nouveau Sonic doit encore et toujours affronter le bon vieux Dr. Eggman qui a pris le contrôle de Tokyo. Sonic et ses amis doivent secourir la ville et les Jeux olympiques en remportant notamment les 15 épreuves (100 m, 400 m haies, Lancer du javelot, Tir à l'arc, Karaté, Plongeon, Tir, Escalade, Escrime, Trampoline, Lancer du marteau, Tennis de table, Saut en longueur, BMX et Badminton).



Notons que si la réalisation est très bonne, il faudra faire attention au modèle économique qui permet de jouer gratuitement sur quelques épreuves mais qui vous demandera de mettre la main à la poche pour le reste via des in-apps.

