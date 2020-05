Total War Elysium : un nouveau jeu de cartes signé SEGA en bêta

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

Nouvelle annonce de la part de SEGA, et pas des moindres, puisque le célèbre studio vient de dévoiler l'arrivée d'un nouveau jeu de cartes sur PC et mobiles.



Baptisé Total War: Elysium, ce dernier reprend l'univers de la série créé par le nippon dans une création où il faudra collectionner des personnages et se battre face à d'autres joueurs.



Comme un air de déjà vu, pas vrai ?

Total War Elysium : SEGA prépare son jeu de cartes

Avec ses allures de jeux à l'ancienne, son plateau de combats pour des matchs stratégiques et rapides, ce nouveau Total War: Elysium semble placer SEGA dans la case des studios qui souhaitent taquiner les gros comme Hearthstone.



Est-ce que ce sera suffisant ? Pas sûr, quand on voit la première vidéo d'un jeu sans réelle inspiration. Disponible gratuitement, il sera possible de débloquer les cartes à collectionner via des packs qu'il faudra, bien sûr, payer de sa propre poche.



Les développeurs testent leur création grâce à une bêta fermée sur Android, comportant 300 cartes et 9 généraux. Total War: Elysium contiendra un mode hors-ligne, mais également en ligne, avec la possibilité de créer des factions.



Reste désormais à savoir si le jeu réussira à se démarquer.