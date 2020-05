Après Huawei, c'est Samsung qui a une soudaine envie de lancer sa carte bancaire

Décidément, la firme de Cupertino aura inspiré ses concurrents avec son Apple Card. Après la Huawei Card, c'est désormais Samsung qui penserait à lancer prochainement une carte bancaire pour ses clients. Il s'agira d'une carte de débit physique qui viendra compléter son service de paiement sans contact "Samsung Pay".

Un lancement avant l'été pour la Samsung Card ?

La firme sud-coréenne a décidé de travailler sur une Samsung Card. À la différence de celle d'Apple, il s'agira d'une carte de débit et non pas d'une carte de crédit. Les clients n'auront donc pas la possibilité de reporter les transactions le mois prochain, ils seront débités immédiatement et aucune négociation ne sera possible.

Comme Huawei et Apple, Samsung n'a aucune expérience dans le domaine des cartes bancaires physique, l'entreprise s'est donc associée avec SoFI qui est une société américaine de finances personnelles en ligne basée à San Francisco en Californie.

En cette période difficile de Covid-19 avec des ventes de smartphones en diminution, cela devrait assurer un nouveau revenu intéressant pour la firme sud-coréenne. Sur chaque transaction réalisée, Samsung récupère une commission !

Pour rappel, Samsung n'est pas complètement nouveau dans ce domaine, puisque l'entreprise avait lancé fin 2019 une carte bancaire virtuelle en collaboration avec Mastercard, la firme l'avait baptisée "Samsung Pay Cash", la carte s'utilise exclusivement avec Samsung Pay.



Ce qui est étonnant aujourd'hui c'est qu'avant les fêtes de fin d'année, la firme sud-coréenne expliquait cela : "Nous envisageons un avenir dans lequel les gens pourront laisser leur argent et leurs cartes à la maison, s’occuper facilement des problèmes financiers courants et gagner des récompenses dans le même temps". Quelque mois plus tard, l'entreprise lance une carte... physique !



Engadget qui est à l'origine de la révélation de la Samsung Card, affirme que de nouvelles informations arriveront prochainement d'ici les prochaines semaines. On devrait bientôt voir à quoi elle ressemble, les conditions d'utilisation et sa disponibilité dans chaque pays où Samsung va la proposer.