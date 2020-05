I Want To Go To Mars : un jeu drôle et éducatif pour les enfants

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

I Want To Go To Mars est le premier jeu du studio 15 Minutes of Game lancé par deux passionnés, Charles Kenihan et Nick Margerison.



Tout en anglais, l'aventure vous met dans la peau de Robyn et de Teddy, son ours en peluche. Les deux compères veulent se rendre sur Mars, où il fait toujours beau, et débordent d'imagination.



Regardez le trailer vidéo :

I Want To Go To Mars : un nouveau jeu sur iOS

Si la traduction française n'est pas disponible pour le moment, en revanche, la fiche App Store est désormais affichée dans la langue de Molière. L'occasion de découvrir un jeu éducatif rempli d'humour et qui permet aux parents d'apprendre à leurs enfants l'anglais, mais aussi la science-fiction, tout en faisant travailler leur petite tête.

Il y a 6 niveaux pour une durée de totale de 25 à 45 minutes selon les âges avec la construction de fusée, le passage à la douane lunaire, l'évitement des astéroïdes, de l'exploration spatiale et autres joyeuseries.

L'univers a été créé à la main et ses personnages interactifs accompagneront volontiers le couché des petits... et des grands.



Le jeu est disponible à partir d'iOS 9 sur iPhone et iPad, et même sur Android.

Télécharger I Want To Go To Mars à 2,29 €