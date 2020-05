Romancing SaGa Re;UniverSe : sortie le 23 juin sur iOS

C'est donc le 23 juin prochain qu'il sera possible de jouer à ce free to play prometteur ! Espérons qu'il n'y ait pas de report d'ici là !

Le monde est prisonnier d'un cycle destructeur : tous les trois cents ans, l'avènement de Morastrum apporte la ruine et sonne le glas de toute existence. Les Sinistraux et leurs légions se rassemblent... vous dresserez-vous contre eux ? Découvrez une histoire digne d'une épopée emmenée par un ensemble de personnages hors du commun alors que vous réunissez une équipe de héros !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.