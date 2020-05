Super Cat Tales 2 : le dernier chapitre de l'histoire est là

Il y a 43 min (Màj il y a 43 min)

Guillaume Gabriel

Le second opus de Super Cat Tales a fait de nombreux heureux à sa sortie l'année dernière, et on comprend pourquoi ! On parle d'un jeu de plateforme qui s'apparente clairement aux Super Mario Bros de l'époque que ce soit au niveau du gameplay, des graphismes ou des similitudes au niveau des monstres.



Depuis, les développeurs ne cessent d'apporter un vent de fraîcheur grâce aux mises à jour régulières, avec du nouveau contenu. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois le cas puisque les développeurs viennent d'ajouter le troisième et dernier chapitre de l'histoire.

Super Cat Tales 2 : un dernier chapitre avec des surprises

Les joueurs de Super Cat Tales 2 peuvent se réjouir ! Les développeurs viennent de mettre à jour leur nouveau jeu pour proposer un troisième et dernier chapitre pour faire durer le plaisir.



Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque de nouveaux niveaux, de nouveaux villages et de nouveaux chats sont à débloquer ! De plus, de nouveaux objets ont été ajoutés au magasin.



Reste désormais à savoir ce que comptent faire les développeurs : continuer à mettre à jour le second opus avec une nouvelle histoire ? Ou travailler sur un troisième jeu !

