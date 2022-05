Neutronized annonce Super Cat Tales PAWS à venir sur mobile

Alban Martin

Parmi les jeux de plateforme néo-rétro les plus appréciés de tous les temps sur mobile, Super Cat Tales tient une place particulière depuis sa sortie en 2016. Le studio Neutronized avait mis deux ans avant de proposer une suite à l'automne 2018. Super Cat Tales 2 était vraiment un énorme progrès par rapport à l'original, avec un ingénieux système de contrôle, des niveaux bien conçus et une pléthore d'adorables chats. C'est à peu près à cette époque de l'année 2020 que l'on a appris l'arrivée prochaine du troisième et dernier chapitre, et nous savions que Neutronized travaillait dur sur d'autres jeux de la série Super Cat Tales. Cette semaine, Super Cat Tales PAWS a été annoncé pour clore la trilogie.

Super Cat Tales PAWS : le 3e jeu arrive bientôt

Regardez la vidéo qui accompagne cette bonne nouvelle :



L'éditeur Neutronized est très présent sur YouTube, où il diffuse de nombreuses vidéos sur le processus de développement et d'autres aspects du métier de développeur indépendant. Si vous suivez cette chaîne, il y a de fortes chances que vous suiviez depuis un certain temps l'évolution de ce nouveau jeu de la licence Super Cat Tales. Si vous êtes adepte du jeu de plateforme qui se déroule à Neko Land, vous aurez probablement reconnu l'organisation PAWS de Super Cat Tales 2 autour de laquelle ce nouveau jeu est basé. La continuité entre les trois jeux Super Cat Tales est d'ailleurs très intéressante et originale, Super Cat Tales 2 étant en fait une préquelle au Super Cat Tales original du point de vue de l'histoire, et maintenant Super Cat Tales : PAWS agit comme une préquelle à Super Cat Tales 2. Cette trilogie inversée n'a pas encore de date de sortie mais Super Cat Tales 3 ne devrait plus tarder. Nous mettrons à jour l'article en conséquence.

