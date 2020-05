Xbox Series X : plusieurs jeux à venir dévoilés

Ce jeudi soit avait lieu la conférence Inside Xbox qui était très attendue par les joueurs, étant donné que la nouvelle console de salon du constructeur, la Xbox Series X, débarquera en fin d'année.



Ainsi, des annonces étaient à prévoir et nous avons eu le droit à plusieurs bandes-annonces de jeux vidéo à venir sur cette dernière, ainsi quelques informations.



L'américain a parlé notamment de la fonctionnalité Smart Delivery, qui permet aux détenteurs d'un jeu Xbox One de pouvoir y jouer sur la nouvelle génération.

Microsoft publie une liste de jeux à venir

S'il y a bien quelque chose qu'il faudra retenir de cette conférence, c'est la fonctionnalité Smart Delivery mis en place par le constructeur : ce label marque la possibilité aux possesseurs d'un jeu récent Xbox One, de pouvoir y jouer gratuitement sur la Xbox Series X, en exploitant la puissance de cette dernière.



Mais, nous avons également pu en voir plus sur les jeux à venir et il y en a eu pour tous les goûts ! Entre le jeu d'horreur Scorn, le jeu d'aventure Call of the Sea, le nouvel opus du jeu de voitures DIRT 5, l'action-RPG The Ascent, le retour de la saga Yakuza et le très prometteur Assassin's Creed Valhalla, le catalogue semble très bon !

Bright Memory Infinite - Playism (FPS)

DIRT 5 - Codemasters (course)

Scorn - ebb Software

Chorus - Deep Silver 2021 (action spatial)

NFL 21 - EA (sport)

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - Paradox Interactive (RPG)

Call of the Sea - Raw Fury

The Ascent - Neon Giant (top down shooter)

The Medium - Bloober (horreur) Akira Yamaoka compositeur

Scarlet Nexus - Bandai Namco (beat them all)

Second Extinction - Systemic Reaction (FPS)

Yakuza : Like a Dragon - SEGA

Assassin's Creed Valhalla - Ubisoft







Malgré tout cela, nous n'avons pas encore de date de sortie officielle si ce n'est que la période "fin de l'année".



