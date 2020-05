Apple aurait investi 300 millions pour des écrans mini-LED et micro-LED

Guillaume Gabriel

Apple continue de poser ses jetons sur de nouvelles technologies, dans le but d'équiper ses futurs appareils des meilleurs composants possible.



On le sait, les écrans en mini-LED intéressent la firme depuis des années, et aujourd'hui, on apprend que la Pomme aurait investi plus de 300 millions de dollars dans une usine au parc scientifique Hsinchu à Taïwan.

Apple continue d'investir pour du mini-LED et du micro-LED

Selon nos confrères de l'Economic Daily News, Apple aurait donc investi plus de 300 millions de dollars dans une nouvelle usine taïwanaise qui se spécialise dans les écrans mini-LED et micro-LED.



Dans quel but ? Tout simplement pour produire des écrans pour ses futurs appareils : c'est d'ailleurs le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui déclarait que la Pomme souhaitait lancer au moins six produits mini-LED d'ici la fin de l'année 2021.



Cette technologie permettra des conceptions de produits plus minces et plus légers, tout en conservant les avantages des écrans OLED.



