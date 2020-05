Apple veut tout faire pour produire l'iPhone hors de Chine

Depuis le début, Apple a toujours misé sur la Chine pour produire ses iPhone, iPad, Mac... Si la firme de Cupertino s'est toujours intéressée à ce pays, c'est essentiellement (sans surprise) pour les faibles coûts de production. Cependant, depuis quelques années, Apple a commencé à se rapprocher d'autres pays comme l'Inde et Taiwan. Aujourd'hui l'entreprise y possède des chaines de productions et voudrait amplifier l'activité.

Apple en train de tourner la page ?

Sur les produits Apple, on a toujours eu l'habitude de voir "Assembled in China, designed by California". Cependant, cela pourrait bientôt changer si on en croit les déclarations de The Indian Economic Times. Le média affirme qu'Apple serait en train de réfléchir pour produire jusqu'à 40 milliards de dollars de smartphones en Inde. Pour réaliser cette migration massive de la Chine vers l'Inde, Apple s'appuierait sur ses partenaires Foxconn et Wistron. Deux sous-traitants qui sont prêts à répondre à la demande de leur principal client.

Le rapport explique : "Plusieurs réunions entre les hauts dirigeants d'Apple et des responsables gouvernementaux de haut niveau au cours des derniers mois ont permis au fabricant d'iPhone d'examiner la possibilité de transférer près d'un cinquième de sa capacité de production de la Chine vers l'Inde et de porter ses revenus de fabrication locale, par l'intermédiaire de ses fabricants sous contrat, à environ 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, selon des responsables connaissant bien le sujet."

Mais qu'est-ce qui a fait qu'Apple s'intéresse autant à l'Inde ? En réalité, si la firme de Cupertino est prête à lâcher la Chine pour produire en Inde, c'est grâce au programme du président Ram Nath Kovind qui n'a qu'un seul objectif : attirer les grosses entreprises pour les faire investir et créer des emplois.

Pour réaliser cela, le gouvernement facilite les installations d'usines, propose des compromis financiers et n'hésite pas à aider financièrement. En échange une chose est demandée : Une présence à long terme avec de nombreuses créations d'emplois.



The Indian Economic Times explique que l'Inde est particulièrement ouverte à la discussion avec le géant californien et n'hésite pas une seule seconde à prendre en compte les préoccupations d'Apple. Tout est finement organisé pour faire comprendre à la firme californienne qu'investir en Inde est la meilleure solution qu'elle possède !