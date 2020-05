Promotion : Le Bose Headphones 700 Bluetooth est à -20%

Julien Russo

Vous recherchez un casque et vous visez le haut de gamme ? Nous avons quelque chose d'intéressant pour vous. Il y a un an, Bose a dévoilé le casque Headphones 700 pour remplacer le QC 35. Une nouvelle génération de casque avec un nouveau design et des caractéristiques de folie ! 12 mois plus tard, Bose propose une belle réduction sur ce modèle qui a rencontré un joli succès dès le premier mois de sa commercialisation.

Bose Headphones 700 Bluetooth Blanc à 316€ au lieu de 399,99€

S'il y a un casque qu'on pourrait proposer à quelqu'un qui veut investir dans la marque Bose c'est bien le modèle Headphones 700. Pourquoi ? Parce qu'à défaut d'être le moins cher, c'est celui qui correspondra le plus à ce que vous recherchez.

Vous trouverez avec le Bose Noise Cancelling Headphones 700 une qualité audio immersive grâce à l'égalisation active exclusive et à la restitution des graves. Le fabricant le promet, la musique reste fidèle à ce qu'elle doit être.

Le casque se connecte en Bluetooth à votre smartphone, mais vous pourrez aussi brancher un câble audio qui est fourni dans la boîte.



Il possède également des commandes tactiles intuitives pour lire ou mettre en pause la musique, mais aussi passer au morceau suivant. Même plus besoin de sortir votre iPhone ou lever votre poignet pour faire le nécessaire sur votre Apple Watch.

Niveau autonomie le Bose Headphones 700 s'engage à 20h de musique en continu. Au-delà, il faudra le recharger 15 minutes pour obtenir 3,5 heures d'autonomie. Bose annonce 2 heures et demie pour le recharger complètement !

Le Headphones 700 embarque Google Assistant et Amazon Alexa.

Comme tout bon casque dans cette gamme de prix, il propose une réduction de bruit modulable. Bose explique : "Vous pouvez désormais personnaliser votre environnement avec 11 niveaux différents de réduction de bruit. En augmentant la réduction du bruit, vous réduisez progressivement les distractions présentes dans les endroits bruyants. Vous pouvez également diminuer le niveau de réduction de bruit et entendre le monde qui vous entoure comme si vous ne portiez pas de casque. En cas d’interruption temporaire, activez le mode conversation d’une simple pression sur un bouton pour mettre la musique en pause et laisser passer le bruit environnant : idéal pour commander un café ou discuter avec un collègue."

Une bonne nouvelle qui apporte un argument de taille !

Compatible avec Bose AR

Connaissez-vous Bose AR ? Il s'agit d'une plateforme de réalité augmentée audio unique qui propose des expériences audio impressionnantes. Le Headphones 700 est compatible, ce qui signifie qu'il intègre plusieurs capteurs de mouvement qui suivent les mouvements et l'orientation de votre tête et de votre corps. Certaines applications iOS et Android sont optimisées pour les casques Bose AR. Vous trouverez plus d'informations sur le site de la marque.

Le contenu du pack

Vous trouverez avec votre Bose Headphones 700 Bluetooth Blanc Édition un câble audio de 1,06 mètre (pour ceux qui ne veulent pas passer par une connexion sans fil), un câble de recharge USB, un étui de transport et un guide de démarrage rapide.

La promotion sur le modèle blanc, mais aussi noir et argent

Il est actuellement en promotion sur le site de la Fnac au tarif de 316€ au lieu de 399,99€. Vous retrouvez également la même promotion sur Amazon avec la couleur blanche.

Si vous souhaitez d'autres couleurs. Amazon propose aussi la couleur noire et argent au tarif légèrement plus élevé de 319€.