Blink Mini : la nouvelle caméra de surveillance d'Amazon à 39€

Il y a 6 heures

Alban Martin

Le géant Amazon sort un nouveau produit connecté pour la maison. Toujours à prix serré, il s'agit cette fois non pas d'une enceinte mais d'une caméra connectée du nom de Blink Mini. En effet, le géant de l'commerce s'était offert la startup Blink en 2017 et lance sa première caméra domestique en version compacte.

Une nouvelle caméra domotique HD pas chère chez Amazon

La Blink Mini est la version d'entrée de gamme des modèles Ring, autre propriété d'Amazon. Plus compact et plus accessible en termes de prix, la Blink Mini n'en reste pas moins attrayante avec une définition Full HD de 1080p et une vision nocturne infrarouge couplé à un système de détection de mouvements.

Avec l'application Blink Home Monitor, non compatible HomeKit pour le moment, il est possible de voir ce qui se passe à la maison depuis son iPhone. On peut être notifié à chaque mouvement détecté et même personnaliser les zones de détection les plus importantes. Mieux encore, la caméra dotée de micro et de haut-parleur peut faire office de visiophone pour parler avec la personne qui se trouve chez vous.

Autre petit plus, la compatibilité Alexa qui permet de piloter certaines actions à la voix.



SI le prix est mini, en revanche il faudra prévoir un abonnement au delà du 31 mars 2021 pour stocker les vidéos dans le cloud. Comptez 3€ pour une caméra où 10€ pour plusieurs appareils sur le même lieu. Si vous voulez sauvegarder en local, il faudra alors un Blink Sync Module 2 et une clé USB en supplément.

La Blink Mini est en vente au prix de 39,99 €.

Blink Home Monitor : l'app pour piloter votre caméra

Enfin, sachez qu'il faudra télécharger l'app Blink Home Monitor qui prend désormais en charge Blink Mini. La mise à jour permet également d'apporter une nouvelle interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour protéger votre compte, telles que la vérification des e-mails lors d'une nouvelle connexion.

