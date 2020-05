Canal+ annonce le grand retour de la 4K et de la HD 1080p

Hier à 20:01 (Màj hier à 20:05)

Julien Russo

Lors du confinement les réseaux des opérateurs étaient fortement surchargés à cause du télétravail, mais aussi des millions de jeunes qui se lâchaient sur Fortnite, Call of Duty War Zone, Netflix... Pour éviter la saturation et le black-out, les services de streaming ont tous été invités à réduire leur qualité d'image. Netflix l'a fait, Apple, Amazon, Disney+... Canal+ a aussi participé en supprimant la 4K et en passant la HD de 1080p à 720p. Seuls les abonnés via satellites n'étaient pas concernés.

Le grand retour de la 4K et du 1080p

Techniquement, passé de la 1080p à la 720p, il n'y a rien de catastrophique. Cependant, ne plus pouvoir regarder les contenus en 4K, là c'est moins plaisant, surtout quand des programmes en Ultra HD sont fréquemment diffusés sur Canal+ et que de nombreux films sont disponibles en replay sur myCANAL.

Maintenant que de nombreux Français ont quitté leur domicile pour reprendre le chemin du travail, les réseaux ont moins de chance d'être saturés comme il y a moins de personnes en télétravail. Le groupe Canal en a donc déduit que c'était le bon moment pour proposer à nouveau ses contenus en 1080p et en 4K-UHD via OTT.

Le compte @InfoAbonneCanal a annoncé que le rétablissement de ces qualités d'image a eu lieu dans la matinée. Ils ne devraient plus être supprimés, sauf si nous repassons en confinement dans les prochaines semaines.



Pour rappel, cette mesure était demandée par le commissaire européen Thierry Breton dans le but de préserver la bande passante. Il avait déclaré : "Plates-formes de streaming, opérateurs de télécommunications et utilisateurs, nous avons tous la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'Internet pendant la lutte contre la propagation du virus".

Même si cette mesure n'était pas bien accueillie par les abonnés Netflix, Prime Vidéo, Canal+... Elle aura certainement permis d'éviter le black-out des nombreuses infrastructures de nos fournisseurs d'accès à internet.

