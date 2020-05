Google reprend une fonctionnalité d'iMessage

Hier à 19:29

Julien Russo

1

Google vient de s'inspirer d'une fonctionnalité d'iMessage et de Facebook Messenger pour son application préinstallée sur Android. L'entreprise expérimente en ce moment les réactions sur les messages que vous recevez et que vous envoyez. Ce que cherche Google c'est de faire évoluer son app en véritable messagerie instantanée pour arriver au final à l'équivalent de WhatsApp, iMessage...

Les réactions sont en bêta

Si vous êtes sur Android, vous utilisez probablement l'application "Messages" sur votre smartphone. Depuis toujours, cette application s'est contentée de proposer le strict minimum, cependant depuis plusieurs années, Google a décidé de changer et de proposer plus de fonctionnalité pour rendre les conversations plus conviviales.

L'une des possibilités qu'utilisent énormément de personnes sur iMessage et Facebook Messenger c'est la fonction des réactions aux messages. Le principe est simple, vous recevez une bulle contenant du texte, une image ou un lien, vous restez appuyer dessus et vous aurez plusieurs choix...

Voici ce que ça donne sur iMessage :



Un utilisateur de Reddit a repéré sur la dernière bêta de "Messages by Google" que les développeurs avaient implantée ce système qui permet de réagir à un message. Voici le rendu final :

Image by u/rwinftw via Reddit

Le principe est exactement le même. La seule différence c'est que Google a privilégié les emojis qu'on a l'habitude d'utiliser quand on écrit un texte.

Comme sur l'iPhone ou sur Facebook Messenger, vous devrez faire une longue pression sur le message pour voir apparaitre les choix, vous aurez après à sélectionner et votre correspondant verra l'emoji collé à sa bulle.



Il n'y a rien de révolutionnaire en soi, c'est essentiellement pour rendre l'application Messages plus attrayante et éviter que les utilisateurs ressentent le besoin d'aller vers des applications de messageries instantanées concurrentes.

À noter que cette fonctionnalité est exclusivement réservée pour les utilisateurs Android qui auront activé le RCS Chat (Rich Communications Services). Il s'agit d'un standard présenté comme le successeur des SMS, il permet des fonctionnalités de chat avancées que le SMS ne peut gérer.