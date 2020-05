Apple Car : Des portes papillon comme sur les Tesla ?

En ce moment Apple est très actif sur les dépôts de brevet concernant son projet Titan. Il s'agit de la voiture électrique et connectée qui devrait voir le jour d'ici quelques années. Après un brevet lié la sécurité du conducteur et des passagers, Apple s'occupe maintenant des portières et comme d'habitude, la firme de Cupertino veut proposer un système qui va rimer avec futur et modernité !

Apple veut le même système que Tesla

Les portières qui s'ouvrent vers le haut, ce n'est pas fréquent dans l'automobile de notre époque. Cependant, cette vision qui représente "le futur" est très appréciée par les constructeurs automobiles qui veulent proposer un véhicule révolutionnaire qui marque un nouveau tournant. On retrouve ce système par exemple sur la Tesla Model X.

Quand Apple a vu cette "mode" d'ouverture des portes, la firme de Cupertino semble avoir eu un coup de foudre. Apple a imaginé un mécanisme d'ouverture différent de celui de Tesla et l'entreprise l'a rapidement protégé via un dépôt de brevet dans le registre de l'USPTO.

Le procédé décrit par Apple est très technique. Il explique que les portières seront toutes dotées d'une charnière à liaisons multiples.

Apple explique :

La charnière de porte comprend une première tringlerie à quatre barres reliée à une seconde tringlerie à quatre barres. La charnière de porte fonctionne pour déplacer un panneau de porte de véhicule entre une position fermée et une position ouverte le long d'une trajectoire de déplacement dans une enveloppe de mouvement qui est parallèle à la surface extérieure du véhicule



Le fonctionnement apporte quelque petite différence des portes papillon qu'on connait déjà sur d'autres véhicules, mais globalement le système reste le même. Apple a aussi travaillé sur l'importance de la place, dans un parking ou vous n'avez pas beaucoup de place pour ouvrir sortir du véhicule, les portières ne devraient pas vous déranger, puisque le mécanisme avancé par Apple prend peu de place. Ce brevet apporte une preuve de plus que le projet "Titan" est toujours en cours et avance bien.



