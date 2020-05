France : la loi contre la haine en ligne adoptée

Corentin Ruffin

Alors que Laetitia Avia est en pleine tourmente médiatique suite à des plaintes et des déclarations d'anciens collaborateurs dévoilant des remarques racistes et sexistes, la députée LREM aura finalement atteint son but : faire passer une loi contre la haine en ligne.



Bien que controversée et contraignante pour les réseaux sociaux, cette dernière risque de changer notre utilisation des espaces en ligne.

La loi contre la haine en ligne adoptée en France

Il faut mettre fin à l’impunité que nous voyons sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons plus compter sur le bon vouloir des plateformes. À l’État de fixer des règles claires.

Voilà les attentes de Laetitia Avia avant la décision de l’Assemblée nationale, qui a finalement retenu la loi. Ainsi, les grands groupes comme Facebook, Twitter ou YouTube auront dans l'obligation de retirer sous 24 heures les commentaires jugés haineux et signalés par d'autres utilisateurs, grâce à un bouton unique.



Si cela n'est pas respecté, une amende pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros pourra être infligée... Reste désormais à savoir si l'utilisation ne sera pas excessive, et comment vont faire les grands groupes pour gérer autant de choses, en si peu de temps.