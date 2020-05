Oceanhorn 2 Golden Edition : la grosse mise à jour dispo en juin sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Oceanhorn 2 fait partie des HITs du service de jeux en illimité Apple Arcade. Disponible depuis le lancement le 19 septembre dernier, Oceanhorn 2 attire de nombreux joueurs.



Après deux mises à jour correctives, place désormais à du contenu additionnel. Les petits gars de Cornfox & Bros nous ont partagé les nouveautés de la plus grosse mise à jour de leur dernier titre phare.



Regardez une vidéo :

Oceanhorn 2 : la Golden Edition arrive sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Les développeurs en sont fiers, la prochaine version sera la plus grosse mise à jour du jeu avec bien évidemment des corrections, mais surtout des ajouts et des améliorations par centaines.



Premièrement, la Golden Edition met un coup de polish avec des visuels encore plus beaux, que ce soit les personnages ou les environnements. Ensuite, on trouvera une tonne de nouveautés comme un nouveau et immense donjon, plusieurs mini-boss supplémentaires, de nouvelles voix-off et plus encore.



Enfin, Oceanhorn 2 verra sa fin modifiée, pour mieux correspondre avec l'histoire du premier opus que nous avions également adoré en tant que fans des jeux d'aventure à la Zelda.



Pas de date de sortie précise, mais ce sera au mois de juin que les joueurs pourront mettre la main sur Oceanhorn 2 Golden Edition en exclusivité sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Pour peu qu'ils soient abonnés à Apple Arcade !

Télécharger le jeu Oceanhorn 2