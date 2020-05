100% Golf : un nouveau jeu de golf original à venir sur iOS

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

100% Golf est un nouveau jeu de sport à venir du développeur indépendant Alexander Johansson à qui l'on doit les titres Corporate Salmon et Narcissus.



Actuellement en précommande, 100% Golf apporte un petit vent frais sur une catégorie très bien représentée et qu'on apprécie tout particulièrement à la rédaction. L'écran tactile de nos iPhone et iPad s'y prêtant très bien.



Regardez le trailer vidéo :

100% Golf : une seule barre de puissance pour mettre la balle dans le trou

100% Golf supprime le système de notation habituel de ce sport d'esthète avec le comptage du nombre de coups joués, et le remplace par un pourcentage. Cela représente la quantité de puissance qu'il vous reste pour réaliser des swings et mettre la balle au fond. Plus votre jauge est remplie à la fin du parcours, plus vous gagnez des points. Mais si elle se vide avant d'avoir terminé, vous avez perdu.



Comme dans la plupart des jeux de golf, le gameplay est simple avec des gestes de type "lance-pierre" qu'on retrouve aussi du côté de Angry Birds par exemple. On pose le doit sur l'écran, on l'oriente et fait glisser le doigt en arrière pour adapter la puissance. Mais dans 100% Golf, bien que l'écran affiche l'entièreté de chaque parcours à l'écran en vue de haut, il faudra faire attention aux obstacles qui sont, forcément, de plus en plus nombreux.



Côté durée de vie, on parle de 3 parcours différents à jouer avec un total de 27 trous pour perfectionner vos compétences. Si cela parait peu, le défi sera de figurer en bonne place dans les classements et même de rejouer avec le mode sans fin à débloquer quand vous aurez terminé le jeu. Espérons que le développeur prévoit du contenu additionnel par la suite.



Bref, si vous aimez le golf et que le pixel-art ne vous effraye pas, alors cochez la case du 11 juin sur votre agenda car 100% Golf sortira gratuitement à cette date sur iOS exclusivement avec même le support du mode sombre.



PS : iOS 9.3 minimum requis et un in-app pour supprimer la publicité.

Télécharger le jeu 100% Golf