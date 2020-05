La Chine pourrait imiter les États-Unis avec Huawei et bannir Apple

Hier à 22:01

Julien Russo

Jamais les deux pays n’auront eu des tensions commerciales aussi intenses. Depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, plusieurs actions ont été réalisées à l'encontre des entreprises chinoises comme Huawei qui a été blacklisté et considéré comme une entreprise en mission d'espionnage pour le gouvernement chinois.

La Chine va-t-elle bannir Apple ?

Quel pays oserait bannir l'une des plus grandes entreprises dans le monde ? La Chine pourrait le faire d'après les récentes déclarations du média Global Times. Le gouvernement chinois préparerait sa "vengeance" contre la politique de Donald Trump qu'il a jugé inadmissible envers Huawei.

Pourquoi ce soudain revirement de situation ? Cela ferait suite à deux actions récemment menées par la Maison Blanche. La première a été de bloquer les expéditions de semi-conducteurs vers Huawei et la seconde la signature de la prolongation de l'interdiction aux sociétés américaines d'utiliser des équipements Huawei.

Normalement, cette mesure devait expirer dans le mois, mais Trump a annoncé qu'elle serait prolongée d'un an supplémentaire. Ce qui a fortement énervé le gouvernement chinois.

Global Times explique :

Le président américain Donald Trump a prolongé mercredi d'un an un décret signé en mai 2019 déclarant une urgence nationale et interdisant aux entreprises américaines d'utiliser des équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises présentant un risque pour la sécurité nationale. Cela fait environ un an depuis le début de l'interdiction pour Huawei, supprimant les fournisseurs et les partenaires. Google a été inclus dans cette liste, ce qui signifie que Huawei a déjà lancé deux téléphones phares majeurs sans le Google Play Store de la société ou sa suite d'applications Android. Cela a conduit à une baisse des ventes de Huawei et a forcé l'entreprise à développer des alternatives aux offres de Google.

Pour la Chine, cette prolongation d'interdiction est injustifiée et n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, le gouvernement préparerait son plan de contre-attaque envers les entreprises chinoises qui ont besoin de la Chine pour la fabrication de leurs produits, pour réaliser des ventes... En première ligne, on retrouve Apple, mais aussi Cisco Systems, Qualcomm ainsi que Boeing Co.

Reuters a expliqué :

La Chine est prête à placer les entreprises américaines dans une "liste d'entités non fiables", dans le cadre des contre-mesures contre la décision de Washington de bloquer les expéditions de semi-conducteurs vers Huawei Technologies.

Alors que le monde est en pleine crise sanitaire, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a repris de plus belle. Surtout que ce n'est pas seule "tension" du moment, puisque Donald Trump ne cesse d'accuser la Chine d'être le fautif dans la pandémie de Covid-19. Il a même affirmé avoir la preuve que le virus avait été développé dans un laboratoire chinois à Wuhan.

Autant dire que le gouvernement chinois est très remonté contre les États-Unis...