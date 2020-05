Sky: Children of the Light aura le droit à un évènement Jours de guérison

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

L'année dernière, le très attendu Sky: Children of the Light (v0.9.2, 916 Mo, iOS 9.0) a fait son arrivée sur l'App Store, avec de très jolis retours et des milliers de téléchargements.



Le jeu nous lance dans une sublime aventure dans un royaume à explorer en y incarnant un Enfant de la Lumière n'ayant qu'un seul but : répandre l'espoir là où il n'y en a plus.



Les développeurs viennent d'annoncer un nouvel évènement en soutien avec le mouvement #PlayTogetherApart qui aide à la lutte contre le COVID-19.

Sky: Children of the Light lance ses Jours de guérison

Aujourd'hui, thatgamecompany détaille son prochain événement «Days of Healing» pour soutenir l'initiative #PlayTogetherApart, dont l'OMS est à l'origine.



Ainsi, à partir de lundi prochain, les joueurs pourront retrouver un nouveau pack de guérison dont 100% des revenus iront à Médecins sans frontières.



Autre point, l'événement Double Heart débutera et durera jusqu'au 25 mai, permettant de doubler chaque cœur de don de lumière.

Télécharger le jeu gratuit Sky: Children of the Light