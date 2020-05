Apple dévoile son plan de sécurité pour la réouverture des Apple Store

Petit à petit, les différents pays du monde entier tentent de se déconfiner suite à l'énorme vague qu'a provoquée la pandémie du coronavirus.



En Europe, plusieurs pays ont lancé un plan de retour "à la normale", notamment en rouvrant des boutiques physiques. Parmi elles, certains Apple Store sont à nouveau prêts à accueillir des clients, à condition de respecter des règles très strictes.



Deirdre O’Brien, vice-président des magasins à la Pomme, a publié une lettre détaillant l’approche de l’entreprise pour la réouverture de ses commerces.

Deirdre O’Brien parle de la réouverture des Apple Store

Un véritable challenge pour Apple, qui se doit de rouvrir ses 510 magasins de manière sûre et prudente, en respectant la distanciation et les différentes sécurités.



Au début de cette lettre, on y apprend que la Pomme a été l'une des premières entreprises à prendre en compte l'urgence du coronavirus, en fermant rapidement ses points physiques.



Bien sûr, les clients doivent s'attendre à une expérience différente de ce qu'ils ont connu à l'époque, du moins pour les prochains mois. Si Apple devrait rouvrir 25 nouvelles boutiques aux États-Unis dès cette semaine, tous les magasins ouverts proposent un achat en ligne avec possibilité de récupérer la commande dans un horaire défini.



De même pour les rendez-vous Genius Bar, disponibles via des réservations avec une quantité de personnes limitées. Pour les autres consignes, on retrouve ce qui a déjà été appliqué dans les différents pays : distanciation, des contrôles de température et nombre de clients limités.



