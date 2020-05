Fortnite : 1 milliard de dollars de revenus sur mobile

Corentin Ruffin

Où est-ce que s'arrêtera le Battle Royale Fortnite (v12.50.2, 226 Mo, iOS 11.0) ? Très populaire sur PC et consoles, le jeu a fait également un carton sur nos appareils iOS, avant de finalement débarquer récemment sur Android.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs sur mobiles sont dépensiers, très dépensiers, puisque selon les derniers résultats, 1 milliard de dollars aurait été généré grâce aux microtransactions.



Une somme folle, quand on sait que le jeu n'a été présent que sur l'App Store pendant un très long moment.



Fortnite génère 1 milliard de dollars grâce aux microtransactions

Comme d'habitude, ce sont nos confrères de Sensor Tower qui révèlent l'information : selon les derniers bilans, la version mobile de Fortnite aurait généré 1 milliard de dollars.



Un succès impressionnant en seulement deux ans d'existence, qui a certainement été aidé par le confinement et la présence quotidienne d'un nombre de joueurs plus important.



Pour appuyer ces propos, il faut savoir que le mois d'avril a battu des records avec 44,3 millions de dollars ainsi que 6 millions de téléchargements.



La version Android, elle, a été lancée en avril et aurait déjà généré 937 000 dollars.



