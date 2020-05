Quand Steve Jobs, Eric Schmidt et Larry Page partageaient un repas à la cafétéria

Il y a 4 heures

Julien Russo

3

Entre Steve Jobs et les dirigeants de Google la relation était bonne, jusqu'à que la firme de Mountain View dévoile au monde entier, Android. Jason Shellen est un ancien salarié de Google, un midi alors qu'il était en pause déjeuner avec ses collègues, il a surpris Steve Jobs en train de partager un repas avec l'ancien PDG et le co-fondateur de Google.

Deux images historiques

Ce sont des images très rares qu'a partagées Jason sur Twitter. Quelques mois avant la sortie d'Android, Steve Jobs a fait une courte apparition sur le campus de Google pour déjeuner avec ses amis Larry Page et Eric Schmidt. On pourrait l'appeler "la bonne période", celle où Steve Jobs passait de bons moments avec le co-fondateur et le PDG de Google. Il n'y avait pas d'esprit de concurrence entre les hommes, mais une ambiance bon enfant.



Jusqu'au jour où... Google dévoile en juin 2007 son OS pour smartphone et tablette. Celui-ci s'appelle "Android". Le même nom qu'une startup qu'a rachetée en 2005 la firme de Mountain View.

Steve Jobs curieux de cette annonce regarde attentivement les annonces de ses confrères et tombe des nues quand il voit qu'Android est en réalité un copier/coller d'iOS.

Immédiatement le ton monte entre Steve Jobs et les dirigeants de Google. Le co-fondateur d'Apple va alors sentir une gigantesque frustration grandir en lui et va en faire une affaire personnelle. Dans sa biographie officielle écrite par Walter Isaacson il explique : "J'y consacrerai mon dernier souffle s'il le faut, et je dépenserai chaque centime des 40 milliards de dollars qu'a Apple en banque pour faire rectifier ça. Je vais détruire Android, parce que c'est un produit volé. Je suis prêt à aller jusqu'à la guerre thermonucléaire à ce sujet".



À partir de cette date, Steve Jobs entra en conflit avec Larry Page et Eric Schmidt qu'il ne cessa de traiter de voleurs. D'après la biographie de Steve Jobs, le PDG de Google aurait fait un voyage de Mountain View à Palo Alto pour discuter de tout cela avec Jobs. Très énervé, Steve lui aurait répondu : "Je ne veux pas de ton argent. Même si tu m'offres 5 milliards de dollars, je n'en veux pas. De l'argent, j'en ai. Tout ce que je veux, c'est que vous cessiez d'utiliser nos idées au sein d'Android".

Schmidt avait alors expliqué à Jobs que jamais son entreprise n’abandonnerait Android.

Larry Page considère l'attitude de Steve Jobs comme un "show"

Le co-fondateur de Google a bien connu Jobs. Quand on passe beaucoup de temps avec une personne, on apprend à connaitre sa personnalité. Six mois après le décès de Steve Jobs, Business Week a partagé une interview exclusive de Larry Page. Dans cet échange, le média aborde une question sur les relations parfois tendues entre Google et Apple.

Larry Page a mal vécu l'agressivité des propos de Steve Jobs à l'encontre d'Android. Selon lui le co-fondateur d'Apple en aurait fait un "show" afin de mobiliser ses clients et pointer du doigt le "méchant" du marché afin de créer un bon camp et un mauvais camp.

Page explique : "Pour de nombreuses sociétés, il est pratique d’avoir un compétiteur bien identifié et vis-à-vis duquel vous pouvez vous rassembler. Je pense personnellement qu’il est préférable de viser plus haut. Vous ne voulez pas rechercher vos concurrents".



Depuis la disparition de Steve Jobs et la reprise par Tim Cook, la relation entre Apple et Google s'est adoucie et les tensions ont progressivement disparu. On remarque même des rapprochements entre les deux entreprises, comme le fait de développer des applications sur Android (on pense par exemple à Apple Music). Mais aussi en marchant main dans la main pour combattre la propagation du Covid-19 avec une API commune. Pas sûr que cela aurait été envisageable si Steve Jobs était toujours aux commandes d'Apple en 2020...



Source