Uber : Si vous réservez une course sans porter un masque, vous risquez d'être banni de l'app

Il y a 6 heures

Julien Russo

Réagir

Les choses deviennent sérieuses chez Uber. On vous apprenait il y a moins d'une semaine que cette journée du 18 mai serait l'occasion pour Uber de mettre en place le port du masque obligatoire. Chauffeurs comme clients peuvent être sanctionné si l'un des deux ne porte pas de masque pendant la course.

Portez un masque, sinon vous risquez de vous faire bannir

Dès aujourd'hui, les chauffeurs comme les clients ont l'obligation de porter un masque pendant la totalité de la course.

Chaque chauffeur devra se prendre en selfie plusieurs fois par jour pour montrer qu'il porte bien le masque pendant qu'il conduit. Une intelligence artificielle se chargera de vérifier la photo et remontera les cas qui n'ont pas de masque ou qui utilisent un foulard ou une écharpe en remplacement.

Le géant américain avait expliqué dans un communiqué officiel : "À partir du 18 mai, Uber exigera que les conducteurs et les livreurs portent une protection faciale avant de pouvoir utiliser le service. L'entreprise introduit une nouvelle liste de contrôle de sécurité qui obligera ses sous-traitants aux États-Unis, au Canada, en Inde et dans certaines régions d'Europe et d'Amérique latine à se soumettre à un test d'auto-évaluation pour prouver qu'ils portent un masque ou une protection faciale."

Cependant, cette consigne s'applique aussi aux clients. Parce que si un chauffeur peut contaminer un utilisateur de l'app, cela peut aussi se réaliser dans le sens inverse.

Le VTC a invité la totalité de ses chauffeurs à dénoncer les clients qui entrent dans le véhicule sans porter un masque. Quand un chauffeur effectue la remontée, le client reçoit une notification d'avertissement et si un second chauffeur fait une remonté, c'est le bannissement immédiat d’Uber. Le compte sera inaccessible, Uber ne dit pas si cela est définitif ou sur une durée déterminée.

Cette mesure est applicable jusqu'à la fin du mois de juin.



Au-delà de cette mesure bénéfique pour chacun lors des courses, Uber a licencié ce week-end 3 500 employés. L'annonce a été faite en 3 minutes via l'application de visioconférence Zoom. La firme américaine a expliqué avoir été dans l'obligation de réaliser ces licenciements pour que l'entreprise reste à flot après une perte de chiffre d'affaires historique depuis sa création.



Télécharger l'app gratuite Uber