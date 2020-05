Apple TV+ : un accord à sept chiffres pour un documentaire du duo derrière «McMillions»

Quel beau coup de la part d'Apple ! En effet, la Pomme vient de signer un contrat ô combien important pour son service de streaming : ces derniers ont trouvé un accord avec le duo de réalisateurs derrière le documentaire «McMillions» détenu par HBO.



Mais, pour ce faire, il semblerait qu'Apple ait du mettre la main au chéquier puisque l'on parle d'une somme à sept chiffres en échange de la production d'un nouveau documentaire.

Apple signe Brian Lazarte et James Lee Hernandez

Pour donner du service à son nouveau service de streaming, Apple TV+, la Pomme n'hésite pas à investir son argent dans des droits de films, séries télévisées, mais également dans des réalisateurs et producteurs.



C'est une nouvelle fois le cas, puisque Apple vient de faire une commande directe à Brian Lazarte et James Lee Hernandez, que l'on retrouve à la tête de la populaire série HBO McMillions.



Selon Deadline, il s'agissait d'une situation "hautement concurrentielle", mais la Pomme semble avoir eu le dernier mot en signant un chèque avec une somme à sept chiffres.



Si l'on ne connaît pas encore le titre du nouveau documentaire acquis, on sait déjà qu'il racontera "l'histoire vraie incroyable de l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire du gouvernement", selon le rapport.



