Apple TV+ : Plus de 10 millions d'abonnés et un changement sur la stratégie des contenus

Il y a 1 heure

Julien Russo

Apple TV+ se classe dans la catégorie des plateformes de streaming qui proposent des contenus de grande qualité, même si le catalogue reste toujours très limité plusieurs mois après sa sortie. Cependant, les choses devraient changer, puisque d'après un rapport de Bloomberg, Apple commence à acquérir des droits sur les séries et films hollywoodiens.

10 millions d'abonnés en février

Le service de streaming d'Apple se porte plutôt bien. Malgré le peu de séries et films disponibles dans le catalogue, Apple aurait réussi à convaincre 10 millions d'utilisateurs en février (dont des abonnés qui ont la première année gratuite grâce à l'achat d'un produit Apple). Un chiffre qui a dû nettement s'améliorer grâce au confinement qui a poussé des millions de personnes à souscrire à de nouvelles plateformes de streaming.

Jusqu'à aujourd'hui, Apple était parti sur le principe de proposer que des créations originales. La firme semble avoir écouté la déception des utilisateurs qui se plaignaient de la pauvreté du nombre de contenus.



D'après le rapport, la firme californienne aurait déjà acheté certains droits de contenu à de grands studios hollywoodiens. Des séries et films qu'on a déjà vus dans le catalogue d'Amazon Prime Vidéo ou sur Netflix par exemple.

Malgré tout, la firme de Cupertino proposera toujours des créations originales en priorité. En même temps, c'est ce qui fait la force d'Apple TV+.

Cette volonté d'acheter les contenus ailleurs est peut-être aussi une prise de conscience que le Covid-19 va créer un "trou" dans les sorties de séries et films en fin d'année. En effet, qui dit les tournages arrêtés, dit un retard dans la mise en ligne des nouveaux contenus et des nouvelles saisons.

Plusieurs rumeurs autour d'Apple TV+ ont également fait du bruit ces dernières semaines. Comme le fait que la firme de Cupertino discute avec MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) une entreprise américaine spécialisée dans la production et la distribution d'oeuvres de cinéma.



Il reste encore du chemin à faire à Apple TV+ pour venir concurrencer Disney+, Netflix ou Amazon Prime Vidéo. Bloomberg indique dans son rapport : "Ces chiffres sont pâles par rapport à Disney +, qui a enregistré plus de 10 millions d'utilisateurs dans la journée de son lancement aux États-Unis, et a depuis dépassé les 50 millions d'abonnés. Netflix a ajouté près de 16 millions de clients au premier trimestre 2020 seulement."