Tesla : L'option de conduite entièrement autonome va augmenter de 1000$

Il y a 1 heure

Julien Russo

Tesla n'est pas le genre d'entreprise à faire des réductions ou des prix avantageux pour les clients qui investissent déjà 50 000 euros dans une voiture. Elon Musk a informé via Twitter qu'à partir du 1er juillet 2020, l'option conduite autonome allait augmenter de 1000$ partout dans le monde et cette hausse de prix suivra en fonction de l'arrivée des innovations.

Augmentation de prix chez Tesla

Chez Tesla, le futur se paie, au prix fort ! L'entreprise sait qu'aucun de ses concurrents ne propose autant de fonctionnalité de conduite autonome. Résultat, quand il n'y a pas de concurrence, il n'y a aucune raison de baisser les prix.

À l'heure actuelle, Tesla propose dans l'option :

Le pilotage automatique qui permet de tenir une trajectoire, d'accélérer et de freiner.

Le changement de voie auto quand vous êtes sur l'autoroute

La capacité de dépasser les véhicules plus lents

Stationnement en créneau et en bataille

Sortie auto du véhicule stationné

Des nouveautés révolutionnaires qui coûtent au total 6300€. Dans un peu plus d'un mois, cette option va augmenter. Mais pourquoi ? Parce que des nouveautés vont arriver...

Tesla ne l'a jamais caché. Il est écrit sur son site : "La Capacité de Conduite Entièrement Autonome est disponible à l'achat après la livraison, les prix sont susceptibles d'augmenter progressivement avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités."

Prochainement la firme d'Elon Musk va inclure plusieurs fonctionnalités. On parle par exemple d'une petite pépite qui va consister à reconnaitre les feux de signalisation et les panneaux stop. Votre véhicule sera capable de reconnaitre un panneau à une longue distance, ce qui lui permettra de se préparer à freiner si cela est nécessaire.

Tesla va également proposer une conduite autonome spéciale ville. Dans un milieu plus urbain, la navigation n'est pas la même que sur une autoroute. Il y a des piétons plus proches qui sont susceptibles de vouloir traverser la route et les voitures sont plus proches entre elles.

La dernière fonctionnalité concerne la sortie auto améliorée. Vous avez probablement déjà vu dans une vidéo une personne sortir d'un commerce et attendre sa Tesla devant l'entrée. Le véhicule sera capable de sortir de sa place de parking et d'avancer vers son propriétaire.



Sans surprise, tout cela a un coût. Aux yeux d'Elon Musk, il est impossible de conserver le prix actuel quand le véhicule propose plus de fonctionnalités. Dans un sens c'est logique.

Initialement, l'option de conduite entièrement autonome avait commencé à 5000€ puis a augmenté à 6300€ suite à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Elon Musk a expliqué que fur et à mesure que son entreprise ajoutera des nouveautés, le prix suivra en fonction.

Un abonnement mensuel

Tous les clients Tesla n'ont pas les moyens d'ajouter une option supplémentaire à ce prix là. C'est pour cela que le fabricant va prochainement proposer une alternative qui consiste à faire payer un abonnement mensuel aux propriétaires de Tesla.

Cela devrait être mis en ligne sur le site dès la fin de l'année. Aucun prix n'a été communiqué pour l'instant.



