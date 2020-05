Greatness Code sur  TV+ : un docu-série sur les histoires des plus grands athlètes

Il y a 3 heures (Màj il y a 34 min)

Julien Russo

Malgré son catalogue à faible contenu, Apple TV+ mise énormément sur la diversité de ses productions. La dernière annonce du géant californien vise cette fois les sportifs. En effet, Apple va lancer "Greatness Code", un documentaire sous forme de série qui racontera les histoires des plus grands sportifs de basket, de foot, de snowboard..

Nouvelle production Apple TV+ : Greatness Code

Chaque mois la firme de Cupertino ajoute plusieurs nouveautés dans son catalogue. Cette fois ce sont les fans des plus grands athlètes du monde qui vont adorer ce nouveau programme.

Apple a annoncé dans un communiqué, lancé à partir du 10 juillet prochain un documentaire avec plusieurs épisodes. Chaque nouvelle histoire aura pour but de retracer la carrière des plus grandes stars des sports les plus populaires aux États-Unis.

Pour les premiers épisodes, Apple explique que l'équipe Apple TV+ a travaillé avec Tom Brady, LeBron James, Alex Morgan, Shaun White ou encore Usain Bolt. La firme californienne racontera leur biographie, les débuts (pas toujours facile) de leurs carrières.

Pour la première saison, nous aurons le droit à 7 mini épisodes qui se concentreront sur les points les plus importants des carrières. Le but d'Apple n'est pas de faire des épisodes de 1h-2h où on trouvera l'interview des proches de la star ou des coéquipiers. Apple veut aller au vif du sujet.



Voici comment va s'organiser la première saison :

Épisode de LeBron James : Triple champion de la NBA, double médaillé d'or olympique et quatre fois MVP NBA

: Triple champion de la NBA, double médaillé d'or olympique et quatre fois MVP NBA Épisode de Tom Brady : 6 fois champions du Super Bowl et quadruple MVP

: 6 fois champions du Super Bowl et quadruple MVP Épisode d'Alex Morgan : Médaillée d'or olympique et co-capitaine de l'équipe nationale américaine de football féminin

: Médaillée d'or olympique et co-capitaine de l'équipe nationale américaine de football féminin Épisode de Shaun White : Médaillé d'or olympique en snowboard

: Médaillé d'or olympique en snowboard Épisode d'Usain Bolt : L'homme le plus rapide du monde et huit fois champion olympique

: L'homme le plus rapide du monde et huit fois champion olympique Épisode de Katie Ledecky : Cinq fois médaillée d'or olympique et 15 fois championne du monde de natation

: Cinq fois médaillée d'or olympique et 15 fois championne du monde de natation Épisode de Kelly Slater : 11 fois championnes du monde de surf

"Greatness Code" s'inscrit dans la volonté d'Apple de produire des docu-série. La firme de Cupertino a déjà produit "Home" qui fait découvrir les maisons les plus incroyables du monde et "The Beastie Boys Story" qui retrace l'histoire du groupe et leur quarante ans d'amitié.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac.

Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai et au-delà la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement. L'offre est sans engagement.