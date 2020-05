Espagne : En 2019 le bénéfice généré par les Apple Store a augmenté de 73%

C'est là qu'est tout le talent d'Apple. On pourrait se dire, mais comment augmenter des revenus sans ouvrir de nouvelles boutiques ? Pour réaliser cette prouesse, l'entreprise est passée par l'augmentation du prix de vente moyen de ses produits. L'année dernière en Espagne, le pays a enregistré une augmentation de +20% sur le prix officiel des produits Apple. Une modification tarifaire qui n'a pas empêché les Apple Store de générer toujours plus de ventes . Le rapport explique :

Chaque mois, Apple suit attentivement les Apple Store qui génèrent le plus d'argent, parce qu'après tout, c'est le but premier d'une boutique ! L'année dernière, l'activité d'Apple en Espagne a été en forte croissance. Selon un rapport d'Expansión, la firme californienne a enregistré une croissance de 73% de son bénéfice.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.