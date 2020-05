AirPods : La publicité "Bounce" remporte le prix de meilleure publicité

Il y a 3 heures

Julien Russo

S'occuper d'une campagne publicitaire ce n'est pas rien chez Apple. La firme californienne s'associe avec les meilleures sociétés de productions pour créer des publicités qui marqueront l'esprit des téléspectateurs. Cette fois-ci, ça semble réussi, puisque Apple vient de remporter un prix lors de l'Art Director's Club qui récompense les spots publicitaires dans le monde.

Apple remporte le prix "Best of Discipline"

Publiée en juin 2019, la publicité "Bounce" mettant en scène un utilisateur qui prend ses AirPods et qui part au travail en dansant et rebondissant dans la rue a reçu d'excellentes critiques du jury du ADC. En effet, cette publicité en noir et blanc a remporté les honneurs lors de la 99e édition de la cérémonie qui récompense les meilleures publicités de l'année précédente.

Apple gagne le prix "Best of Discipline" et deux prix Gold Cube.

Ça a été l'une des premières publicités quand les AirPods 2 ont été commercialisés le 20 mars 2019. Apple voulait à travers cette publicité passer le message : "Quand vous avez des AirPods, la vie est plus agréable, dynamique et joyeuse". Le spot publicitaire est accompagné de la musique I Learned Some Jazz Today de l'artiste Tessellated.

La publicité a été créée par TBWA\Media Arts Lab, une entreprise avec laquelle Apple collabore depuis longtemps pour promouvoir ses nouveaux produits.





Source