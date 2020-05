Bons plans iOS : Hyperforma, Neo Monsters, Shake!

Hier à 20:35

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, Neo Monsters, Shake!. L'occasion d'économiser 29,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Grungetastic (App, iPhone / iPad, v3.3.9, 58 Mo, iOS 11.0, JixiPix Software) passe de 3,49 € à gratuit.



Grungetastic transforme vos photos avec sept looks chauds et lourds: Grunge classique, Grunge blanchi, Pop usée, Grunge usé, Gritty Grunge, Distressed et Pop Grunge. Ces sept styles amusants et agressifs vous permettent de vous amuser avec vos photos.



Grungetastic est pour le photographe qui aime tout ce qui est grungy! Ombres, frottement, grattage, déchirure, déchiquetage, stressant, affligeant, sautant, explosant, éclaboussures, maculage, éclatant, éclatant, fumant...



Les + : Des rendus très réussis Télécharger l'app gratuite Grungetastic





Shake! (App, iPhone, v1.5, 1 Mo, iOS 11.0, Pomegranate Apps LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Shake met tout ce dont vous avez besoin pour profiter du grand air dans une seule et même app. Sur l'écran principal, vous trouverez la température, le niveau d'humidité, la pression, la phase de la lune, la vitesse et la direction du vent, ainsi que les heures de lever et de coucher du soleil.



Secouez votre iPhone pour activer la lampe de poche, qui transformera également la couleur de l'écran en rose doux. Balayez de droite à gauche pour révéler une boussole qui affiche également vos coordonnées. Télécharger l'app gratuite Shake!





JEUX GRATUITS iOS :

The Busy Lumberjack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.9, 11 Mo, iOS 12.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit.



Ceci est un jeu de puzzle amusant et engageant. Le but de chaque niveau est d'aider le bûcheron à abattre tous les arbres et à regagner son chez lui.



Il y a 70 niveaux amusants. Certains d'entre eux sont simples mais délicats; certains sont très difficiles et demandent beaucoup de préparation...



Les + : Le concept

Pour les petits et grands Télécharger le jeu gratuit The Busy Lumberjack





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.12.3, 352 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Warlords Classic (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v6.15, 28 Mo, iOS 8.0, ALSEDI Group) passe de 5,99 € à gratuit.



Apparu à la fin des années 80 sur de nombreuses plates-formes (PC, Mac et Amiga), Warlords Classic est le premier opus de la série du même nom et a déjà fait ses preuves.



Unités, héros, diplomatie et villes sont au centre de ce jeu dont l'histoire se déroule dans le monde d'Etheria.



Les points + : Un bon jeu qui a eu son heure de gloire. Télécharger le jeu gratuit Warlords Classic





Roterra (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 345 Mo, iOS 11.0, Dig-It Games) passe de 5,49 € à gratuit.



Pouvez-vous trouver votre chemin dans un monde où le sol se déplace sous vos pieds à chaque mouvement ? Faites glisser et faites pivoter les cubes dans ce monde défiant la gravité pour trouver le bon chemin pour aider la princesse Angelica et ses amis.



Trahie par son frère Orlando et laissée seule dans une forêt magique, la princesse Angelica doit traverser un monde de cubes pour obtenir sa place légitime en tant que reine. Mais cette princesse n’est pas une demoiselle en détresse - elle a le pouvoir de changer littéralement le monde !



Les + : Les graphismes à la Minecraft

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Roterra





PROMOS iOS :

Mirages dhiver (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 713 Mo, iOS 9.0, Mirari Games) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Mirages of Winter est un jeu d’aventure sur le passage de l’hiver au printemps et sur la relation harmonieuse entre l’homme et la nature.



Embarquez dans un voyage poétique au coeur de l’île de l’hiver. Explorez les magnifiques paysages peints à l’encre et découvrez leurs énigmes apaisantes. Trouvez les cinq essences élémentaires dans le monde et utilisez-les pour ouvrir de nouveaux chemins vers le printemps.

Télécharger Mirages dhiver à 3,49 €





Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 2,29 €.



La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.PRIXBest Mobile Game (Casual Connect London 2018)Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...Dans cette version :- Correctifs mineurs de bugs.Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 2,29 €