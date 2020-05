Apple TV+ : Nouvelle publicité baptisée "The Next Generation"

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

Depuis le début, Apple TV+ a toujours essayé de proposer un choix diversifié dans ses films et séries. Nous avons des programmes pour les adultes comme See et The Morning Show, ainsi que des programmes pour les plus jeunes comme Snoopy dans l'espace et Helpsters. Dans sa dernière publicité, Apple met en avant les contenus pour les enfants et adolescents.

Apple TV+ : The Next Generation

Qu'y a-t-il de mieux que de commencer la journée en regardant un épisode de Snoopy dans l'espace avant de partir à l'école ? Voici le message que veut faire passer Apple à travers ce nouveau spot publicitaire.

Après les succès des programmes pour adulte (on pense notamment à Défendre Jacob ou Histoires Fantastiques), Apple se concentre désormais sur les avantages d'avoir un abonnement Apple TV+ quand on a des enfants. Comme ses concurrents Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo, la plateforme de streaming d'Apple propose aussi des dessins animés pour les plus jeunes.

Dans ce spot publicitaire, Apple utilise trois mots clés pour interpeller les téléspectateurs :

Rêveurs Explorateurs Croyants

Dans la courte vidéo, on retrouve les programmes : "Helpsters, Le secret de la plume, Snoopy dans l'espace et Nous sommes là : notes concernant la vie sur la planète Terre".

Des contenus qui ont déjà passionné des millions de jeunes enfants et qui continuent d'être un atout majeur pour convaincre de nouveaux abonnés de souscrire au service de streaming.

Dans la description de sa vidéo sur YouTube Apple explique : "Des séries et des films originaux pour inspirer la prochaine génération de rêveurs, d'explorateurs et de croyants. Le tout sur Apple TV+. Des histoires auxquelles il faut croire. Apple TV+ est un service de streaming qui propose des histoires originales des esprits les plus créatifs de la télévision et du cinéma."



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai et au-delà la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement. L'offre est sans engagement.

Télécharger l'app gratuite Apple TV