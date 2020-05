Les futurs AirPods avec des «capteurs de lumière ambiante» ?

Corentin Ruffin

Récemment, on parle souvent de l’iPhone 12 et de ses futures nouveautés à venir, mais on a tendance à oublier qu'une nouvelle génération d'AirPods ne devrait plus tarder à voir le jour.



Selon nos confrères de chez DigiTimes, Apple pourrait réserver une petite fonctionnalité surprise pour ses écouteurs sans fil : la présence de «capteurs de lumière ambiante».

Des AirPods 3 avec de nouveaux capteurs

Apple devrait intégrer des capteurs de lumière ambiante (ALS) dans les appareils AirPods de prochaine génération dans les 1-2 ans à venir, et la société ASE Technology à Taïwan pourrait gérer le processus de backend pour le nouveau composant.

Ainsi, Apple ferait la surprise d'intégrer de nouveaux capteurs au sein de ses AirPods‌, avec un probable remplacement des capteurs optiques actuels, permettant de détecter quand ils sont portés.



Malheureusement, DigiTimes ne précise pas clairement quelle serait l'utilité de l'intégration de ses nouveaux composants, mais il est possible que cela concerne des fonctionnalités de surveillance de la santé comme la fréquence cardiaque et / ou la saturation en oxygène du sang de l'oreille.



Attention tout de même, ces informations sont à prendre avec des pincettes : bien que DigiTimes reçoit énormément d'informations, le site web a connu plusieurs erreurs dans l'interprétation des projets d'Apple.



Alors AirPods 3 ou AirPods Pro 2 ?



