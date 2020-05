StopCovid : Les premières captures d'écran de l’app française

Julien Russo

À partir du 2 juin prochain, le gouvernement français va mettre en ligne sur iOS et Android l'application "StopCovid" qui intègrera un système de traçage Bluetooth des personnes que l'on croise dans la journée. Alors que ce projet a pris plusieurs semaines à se dévoiler en détails, nous avons désormais les captures d'écrans de l'application.

StopCovid

Simple et pratique. Voici comment on pourrait décrire l'application qui est censée ralentir la propagation du Covid-19 en France. Afin de montrer que le projet avance comme souhaité, l'État vient de dévoiler il y a quelques minutes les premières captures d'écran de StopCovid.

Nous pouvons constater que les explications sont nombreuses et que le signalement de test positif est bien organisé, puisqu'il faudra scanner un QR code remis par un médecin ou laboratoire. ce système empêchera les signalements abusifs dans le but d'inquiéter les gens qu'on a croisés précédemment.

Depuis l'application vous pourrez activer comme désactiver le traçage StopCovid. Le gouvernement vous laisse le choix, si vous changez d'avis après l'activation du traçage il vous suffira d'ouvrir l'application et d'appuyer sur le bouton "Je désactive StopCovid". Vous aurez également l'accès à vos données et à la confidentialité de l'app. Tout est clairement expliqué et rien n'est caché aux utilisateurs !

L'application sera également source de recommandations. Il vous sera conseillé de vous laver régulièrement les mains, de tousser dans votre coude ou dans un mouchoir, mais également d'utiliser des mouchoirs à usage unique et de ne pas vous toucher le visage.

Des conseils qui vous paraissent peut-être basique, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde.

Quand vous recevrez une notification d'alerte, vous verrez le message "Risque d'exposition au Coronavirus

Vous avez croisé ces derniers jours une personne testée positive au Coronavirus. Appuyez ici pour savoir quoi faire."



D'après les premiers retours, l'application serait "techniquement opérationnelle" et les périodes d'expérimentations ont toutes été concluantes. La date de sortie du 2 juin semble largement faisable si on en croit les déclarations du gouvernement !



PS : l’app StopCovid profitera d’un mode sombre :