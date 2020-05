Belkin propose plusieurs nouveaux produits (enceinte et chargeur)

Julien Russo

Annoncé au CES, Belkin vient de commercialiser son enceinte intelligente SoundForm Elite + qui s'occupe de la musique, mais également de recharger votre iPhone. La particularité de cette enceinte, c'est qu'elle est le fruit d'une collaboration avec l'incontournable Devialet. En plus de cette nouvelle enceinte, Belkin a dévoilé un chargeur sans fil multi-appareils.

Les dernières annonces de Belkin

La journée était calme et d'un seul coup Belkin a décidé d'enflammer l'actualité en annonçant la commercialisation de son enceinte SoundForm Elite +. Si celle-ci parait comme une basique et banale enceinte, elle a en réalité des atouts considérables !

Elle intègre dans un premier les technologies brevetées de l'audio Devialet, ce qui vous assurera une impressionnante qualité sonore.

Les performances audio seront également nettement au-dessus des attentes grâce à la technologie SAM (Speaker Active Matching). Devialet a aussi inclus un double woofer permettant d'annuler les vibrations tout en conservant une expérience de basse profonde et percutante.

Elle intègre également Google Assistant qui s'occupera de répondre à toutes vos requêtes grâce à la commande "OK Google".

La recharge sans fil intégrée monte jusqu'à 10 W maximum et celle-ci fonctionne avec la majorité des smartphones (l'iPhone SE, 11, 11 Pro/Max, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus, Galaxy S20, Google Pixel 4, Galaxy Note 10...).

Elle est proposée pour l'instant uniquement sur Amazon US au tarif de 299,99$ et 132,91$ d'expédition pour la France. L'enceinte est disponible en couleur noire ou blanche.

Si vous souhaitez un peu attendre, l'enceinte sera prochainement disponible en France métropolitaine chez les revendeurs habituels de la marque Belkin.

La station de recharge BOOST↑UP™

Si Apple ne propose pas encore de "tapis" de recharge multi-appareils, les accessoiristes eux ne perdent pas leur temps. Belkin vient de sortir un chargeur sans fil 3-en-1 avec la possibilité de recharger en simultané un iPhone, des AirPods et une Apple Watch.

Le fabricant explique que la proportion de la charge est la suivante :

L'iPhone recevra 7,5 watts

L'Apple Watch et les AirPods auront 5 watts chacun

Le chargeur sans fil multi-appareils est compatible avec l'iPhone SE, 11/Pro/Pro Max, l'iPhone XS/XS Max, l'iPhone XR, l'iPhone X, l'iPhone 8/8Plus, l'Apple Wach 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les AirPods 2 et AirPods Pro.

La station est certifiée Qi pour une compatibilité plus large. Elle possède également un port USB-A de 5W qui vous permet de recharger en simultanée via un câble une batterie externe, une tablette, des AirPods... Ce qui vous évitera de brancher une multiprise pour recharger un appareil qui ne serait pas compatible avec la recharge sans fil.



Belkin annonce également que la station est capable de recharger votre iPhone dans sa coque de protection. Elle a été testée à de multiples reprises et fonctionne avec la plupart des coques et étuis de protection en plastique léger. Il faudra quand même prendre en compte qu'au-delà de 3mm d'épaisseur la recharge n'est plus assurée. Cela ne fonctionne pas avec les coques en métal.



Jusqu'ici, Belkin proposait déjà une station de recharge identique, mais uniquement 2-en-1, avec la nouvelle version il est possible d'ajouter maintenant les AirPods dans la charge.

Disponible au tarif de 119$ avec 47,75$ pour une expédition en France.

Il est possible que dans les prochains jours les produits soient ajoutés sur Amazon France, nous vous conseillons de patienter un peu si l'achat n'est pas urgent.

La version 2-en-1 est disponible à 138,04€ avec l'avantage Amazon Prime.